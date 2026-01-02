Fiorentina, la vergogna della sinistra sul nuovo acquisto: "Non sei il benvenuto"

"Non sei il benvenuto a Firenze". Così Jacopo Madau, segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze nonché assessore alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili, titola sul suo profilo Fb un post contro l'arrivo alla Fiorentina del calciatore israeliano Manor Solomon, oggi in città per la firma al contratto e le visite mediche. "È stato appena ufficializzato l'arrivo del calciatore israeliano Solomon alla Fiorentina - afferma Madau - Ultimi o non ultimi, chi non ha mai nascosto il proprio sostegno alle politiche genocidarie di Netanyahu non è il benvenuto a Firenze e può rappresentare la nostra città e la Fiorentina". Jacopo Madau è stato eletto segretario provinciale di Si a Firenze da circa un mese.
Oltre a essere segretario provinciale di Sinistra Italiana a Firenze, Madau è assessore in carica alla cultura, al lavoro e alle politiche giovanili del Comune di Sesto fiorentino. Il suo post sta ricevendo decine di commenti, in parte anche da parte di chi chiede di tenere separata la polemica politica dal calcio e dallo sport.
"Essere cittadino israeliano non è una colpa. L'assessore Jacopo Madau, che ha espresso critiche territoriali, sul calciatore acquistato dalla Fiorentina Manor Solomon pensi ai problemi di Sesto Fiorentino. Sull'aeroporto possiamo pensarla diversamente ma non litighiamo sulla Fiorentina dove, in questo momento, serve solo unità per salvarsi", hanno spiegato Alessandro Draghi, consigliere di Fratelli d'Italia nel consiglio comunale di Firenze e il capogruppo di Fratelli d'Italia a Sesto Fiorentino Stefano Mengato "Che colpa potrà mai avere un ragazzo di 26 anni sul genocidio a Gaza? La guerra divide, lo sport, invece, unisce - aggiungono Draghi e Mengato -. E questo lo dovrebbe sapere anche l'assessore alla cultura di Sesto Fiorentino. Un benvenuto alla Fiorentina a Salomon e a tutti coloro che arriveranno nel mercato di gennaio".