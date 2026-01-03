Serie A, harakiri Juve: David sbaglia il rigore e con il Lecce è solo 1-1

Alla Juve serve urgentemente un centravanti, perchè così la prossima Champions League è un miraggio. L'incredibile pareggio per 1-1 in casa contro il Lecce, nell'anticipo della 18/a giornata di campionato, certifica come se ce ne fosse bisogno che David e Openda non sono più proponibili e che se si vuole provare a raggiungere il quarto posto non si può aspettare il ritorno di Vlahovic a scadenza di contratto. Pur giocando forse una delle migliori partite sul piano del gioco, i bianconeri falliscono una caterva di occasioni da gol e ne regalano uno al Lecce con Banda nel finale di primo tempo. La zampata vincente di McKennie in avvio di ripresa sembra il preludio a una possibile rimonta, ma un disastroso David si mangia un rigore a coronamento di un'altra prestazione negativa. Se a questo si aggiunge un gol a porta vuota fallito da Openda in pieno recupero, dopo un palo sfortunato di Yildiz, per Spalletti le cose si mettono davvero male. Juve che con un punto fallisce l'occasione del sorpasso ai danni della Roma, che facendo risultato a Bergamo potrebbe anche allungare nella corsa al quarto posto. Punto preziosi guadagnato dal Lecce, che deve ringraziare un enorme Falcone che oltre al rigore è autore di una serie di parate clamorose che di fatto blindano la sua porta.

Spalletti sceglie David, a dispetto delle voci di mercato, al centro dell'attacco. Alle spalle dell'attaccante canadese Yildiz, McKennie e il rientrante Conceição. Il tecnico toscano infatti cambia modulo e schiera un 4-2-3-1 con Kalulu e Cambiaso tersini, mentre in difesa gioca Kelly e non Koopmeiners al fianco di Bremer. In mezzo Locatelli e Thuram. Nel Lecce, Di Francesco (in tribuna perchè squalificato) si affida alla gioventù di Camarda al centro dell'attacco insieme a Banda, rientrato dalla Coppa d'Africa, e all'argentino Pierotti nel tridente offensivo.