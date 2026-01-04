Libero logo
Attacco al Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Serie A, il Napoli batte la Lazio 2-0 e ora è secondo in classifica

domenica 4 gennaio 2026
Serie A, il Napoli batte la Lazio 2-0 e ora è secondo in classifica

1' di lettura

All'Olimpico di Roma il Napoli batte 2-0 la Lazio e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesa di scoprire che cosa fara' l'Inter impegnata in serata, a San Siro, contro il Bologna. A sbloccare il match e' stato Spinazzola al 13' su cross di Politano.

L'esterno partenopeo spunta sul secondo palo e, tutto solo, trafigge Provedel con un preciso piatto al volo. Poco dopo, alla mezz'ora, arriva il raddoppio di Rrahmani di testa, ancora su assist di un ispirato Politano. Il var, chiamato per un possibile fallo del difensore, conferma il gol dopo un paio di minuti di attesa. Poco dopo e' Elmas a sfiorare il tris m, il suo colpo di testa, finisce sulla traversa a portiere battuto.

Il centrocampista macedone avrà una grande occasione anche nel secondo tempo, sempre di testa, senza riuscire a inquadrare la porta avversaria. Legno anche per Guendouzi al 90esimo, ultima occasione per la squadra di Sarri per riaprire il match. Da sottolineare anche l'infortunio capitato a Neres, uscito dolorante per un problema alla caviglia, e il nervosismo finale che ha portato l'arbitro a estrarre tre cartellini rossi. Prima nei confronti di Noslin, per doppia ammonizione, e poi a Marusic e Mazzocchi, protagonisti di un'inutile rissa a pochi minuti dal triplice fischio. Il Napoli di Conte sale cosi' a 37 punti in classifica mentre la Lazio resta nona a 24 punti. 

tag
serie a
lazio
napoli

Nervoso? Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!"

Serie A Serie A, l'Atalanta batte la Roma 1 a 0: ritorno amaro per Gasperini

Serie A Serie A, harakiri Juve: David sbaglia il rigore e con il Lecce è solo 1-1

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, la rivelazione choc su Laila: "Ha visto Schumacher"

Jannik Sinner, la rivelazione choc su Laila: "Ha visto Schumacher"

Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!"

Juventus-Lecce, Luciano Spalletti perde la testa in tv: "Basta!"

Serie A, l'Atalanta batte la Roma 1 a 0: ritorno amaro per Gasperini

Serie A, l'Atalanta batte la Roma 1 a 0: ritorno amaro per Gasperini

Redazione
Serie A, harakiri Juve: David sbaglia il rigore e con il Lecce è solo 1-1

Serie A, harakiri Juve: David sbaglia il rigore e con il Lecce è solo 1-1

Redazione