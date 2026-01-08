Parma-Inter, Chivu nervoso: "Solo domande sul Napoli?"

L’Inter di Cristian Chivu batte 2-0 il Parma al Tardini (gol di Federico Dimarco al 42’ e Marcus Thuram in recupero) e si porta momentaneamente a +4 su Napoli (fermatosi sul 2-2 casalingo col Verona) e Milan (che gioca giovedì col Genoa). È la sesta vittoria consecutiva in Serie A per i nerazzurri, che consolidano il primato al termine del girone d’andata.

Chivu, in conferenza e interviste post-partita, non nasconde il fastidio: "Abbiamo appena vinto contro il Parma, una partita seria su un campo difficile. Mi aspettavo più domande su questa gara, non solo sul Napoli". Il tecnico rumeno prova a riportare il focus sulla maturità mostrata dalla squadra: "Siamo stati dominanti, maturi. Complimenti ai ragazzi, ogni partita è importante". Inevitabile, però, parlare dello scontro diretto: "Siamo consapevoli dell’importanza, due squadre con personalità forti. Deciderà il campo".

Sulla curiosità se i giocatori avessero seguito il risultato del Napoli durante il riscaldamento: "Eravamo concentrati sulla nostra gara. Se succedesse una cosa del genere, mi incazzerei di brutto". Con questa fuga, l’Inter si presenta al match clou da capolista con margine, in un campionato ancora lungo ma sempre più acceso in vetta.