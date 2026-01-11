Libero logo
Venezuela
Crans-Montana
Garlasco
Ucraina-Russia
Hub Energia

Gennaro Gattuso, lo sfogo: "Così è meglio non fare il Ct". Azzurri, alta tensione

di
Libero logo
domenica 11 gennaio 2026
Gennaro Gattuso, lo sfogo: "Così è meglio non fare il Ct". Azzurri, alta tensione

2' di lettura

Salta lo stage della Nazionale, troppi gli impegni dei club che, ancora una volta, si impongono sull'azzurro. E la reazione di Rino Gattuso è tutt’altro che diplomatica. Il commissario tecnico, dopo settimane di trattative, ha preso atto che non ci sono più margini e si sfogato in modo durissimo: "Così è meglio non farlo". La decisione non è ancora ufficiale, ma lo sarà nei prossimi giorni, quando la Lega comunicherà anticipi e posticipi di inizio febbraio e il calendario dei quarti di Coppa Italia. Come ricostruisce il Corriere della Sera, la finestra che avrebbe dovuto consentire due giorni di lavoro a Coverciano è ormai saltata.

L’Italia dovrà così presentarsi alla sfida decisiva con l’Irlanda del Nord, il 26 marzo a Bergamo, senza il mini raduno pensato per spezzare quattro mesi di inattività. Gattuso sarà costretto a preparare tutto a distanza, con telefonate, incontri informali e un fitto programma di partite viste dal vivo per valutare nuovi innesti, da Bartesaghi a Palestra, passando per Zaniolo, Chiesa e Fagioli. Circostanza che, ovviamente, ha fatto insorgere "Ringhio".

Del Piero, il figlio Tobias umiliato: come lo scarica la Sanremese a 18 anni

Se non è una umiliazione, ci si avvicina parecchio. A 18 anni Tobias Del Piero, figlio della leggenda di Juve e N...

Lo stage era stato progettato per il 2 e 3 o, in alternativa, per il 9 e 10 febbraio, spostando i quarti di Coppa Italia e comprimendo una giornata di campionato. Ma i club esteri avevano già negato il via libera ai propri giocatori e, soprattutto, la Lega non ha voluto rinunciare al posticipo del lunedì sera. A quel punto, il Ct ha capito che il raduno sarebbe stato ridotto a pochi elementi e ha deciso di mollare. Non senza rabbia.

Ora resta il problema più grande: l’Italia rischia di giocarsi la qualificazione al Mondiale con appena due allenamenti completi. La Lega proverà ad anticipare più gare possibile nella giornata del 22 marzo, ma anche lì gli incastri con le coppe rendono tutto complicato. Per Gattuso, la corsa verso l’Irlanda comincerà in salita, senza quel tempo di lavoro che aveva chiesto per dare identità a un gruppo chiamato a evitare una nuova drammatica eliminazione.

Gigi Buffon ad Atreju? Delirio sul Corriere della Sera: dove si sono spinti

Scrive Fabrizio Roncone, firma di punta, sul Corriere della Sera, di «essere rimasto molto colpito da Gianluigi Bu...
tag
italia
gennaro gattuso

Restrizioni sui medicinali La "transizione" in Italia e all'estero: tutte le differenze

L'intervista "Chi è davvero Gennaro Gattuso": Zibi Boniek si schiera

Terzo successo di fila Coppa Davis, vince l'Italia 2 a 0: Spagna battuta in finale grazie a Berrettini e Cobolli

ti potrebbero interessare

Inter-Napoli, Antonio Conte nei guai: chi perde a un passo dal big-match

Inter-Napoli, Antonio Conte nei guai: chi perde a un passo dal big-match

Claudio Savelli
Inter-Napoli, il silenzio di Antonio Conte: cosa sta succedendo

Inter-Napoli, il silenzio di Antonio Conte: cosa sta succedendo

Serie A, l'Atalanta si impone sul Torino: 2 a 0 alla New Balance di Bergamo

Serie A, l'Atalanta si impone sul Torino: 2 a 0 alla New Balance di Bergamo

Serie A, la Roma supera per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como

Serie A, la Roma supera per 2-0 all'Olimpico il Sassuolo e allunga sul Como