Gennaro Gattuso, lo sfogo: "Così è meglio non fare il Ct". Azzurri, alta tensione

Salta lo stage della Nazionale, troppi gli impegni dei club che, ancora una volta, si impongono sull'azzurro. E la reazione di Rino Gattuso è tutt’altro che diplomatica. Il commissario tecnico, dopo settimane di trattative, ha preso atto che non ci sono più margini e si sfogato in modo durissimo: "Così è meglio non farlo". La decisione non è ancora ufficiale, ma lo sarà nei prossimi giorni, quando la Lega comunicherà anticipi e posticipi di inizio febbraio e il calendario dei quarti di Coppa Italia. Come ricostruisce il Corriere della Sera, la finestra che avrebbe dovuto consentire due giorni di lavoro a Coverciano è ormai saltata.
L’Italia dovrà così presentarsi alla sfida decisiva con l’Irlanda del Nord, il 26 marzo a Bergamo, senza il mini raduno pensato per spezzare quattro mesi di inattività. Gattuso sarà costretto a preparare tutto a distanza, con telefonate, incontri informali e un fitto programma di partite viste dal vivo per valutare nuovi innesti, da Bartesaghi a Palestra, passando per Zaniolo, Chiesa e Fagioli. Circostanza che, ovviamente, ha fatto insorgere "Ringhio".
Lo stage era stato progettato per il 2 e 3 o, in alternativa, per il 9 e 10 febbraio, spostando i quarti di Coppa Italia e comprimendo una giornata di campionato. Ma i club esteri avevano già negato il via libera ai propri giocatori e, soprattutto, la Lega non ha voluto rinunciare al posticipo del lunedì sera. A quel punto, il Ct ha capito che il raduno sarebbe stato ridotto a pochi elementi e ha deciso di mollare. Non senza rabbia.
Ora resta il problema più grande: l’Italia rischia di giocarsi la qualificazione al Mondiale con appena due allenamenti completi. La Lega proverà ad anticipare più gare possibile nella giornata del 22 marzo, ma anche lì gli incastri con le coppe rendono tutto complicato. Per Gattuso, la corsa verso l’Irlanda comincerà in salita, senza quel tempo di lavoro che aveva chiesto per dare identità a un gruppo chiamato a evitare una nuova drammatica eliminazione.