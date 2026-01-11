Gennaro Gattuso, lo sfogo: "Così è meglio non fare il Ct". Azzurri, alta tensione

Salta lo stage della Nazionale, troppi gli impegni dei club che, ancora una volta, si impongono sull'azzurro. E la reazione di Rino Gattuso è tutt’altro che diplomatica. Il commissario tecnico, dopo settimane di trattative, ha preso atto che non ci sono più margini e si sfogato in modo durissimo: "Così è meglio non farlo". La decisione non è ancora ufficiale, ma lo sarà nei prossimi giorni, quando la Lega comunicherà anticipi e posticipi di inizio febbraio e il calendario dei quarti di Coppa Italia. Come ricostruisce il Corriere della Sera, la finestra che avrebbe dovuto consentire due giorni di lavoro a Coverciano è ormai saltata.

L’Italia dovrà così presentarsi alla sfida decisiva con l’Irlanda del Nord, il 26 marzo a Bergamo, senza il mini raduno pensato per spezzare quattro mesi di inattività. Gattuso sarà costretto a preparare tutto a distanza, con telefonate, incontri informali e un fitto programma di partite viste dal vivo per valutare nuovi innesti, da Bartesaghi a Palestra, passando per Zaniolo, Chiesa e Fagioli. Circostanza che, ovviamente, ha fatto insorgere "Ringhio".