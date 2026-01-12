Inter-Napoli, Antonio Conte? Le impensabili parole di Massimo Moratti

Davanti alla reazione violentissima di Antonio Conte in Inter-Napoli, molti tifosi nerazzurri hanno inveito contro il loro ex allenatore, che ha gridato "vergogna" all'indirizzo di arbitro Doveri e quarto uomo Colombo in occasione del rigore assegnato ai padroni di casa per il fallo di Rrahmani su Mkhitaryan. C'è qualcuno però tra loro che non la pensa così. Anzi, forse prova sentimenti addirittura opposti: e quel qualcuno è Massimo Moratti in persona. L'ex presidente del Triplete, cuore interista per antonomasia, al termine del pareggio 2-2 nel match scudetto parla di "bellissima partita, giocata da due squadre forti, diverse tra loro ma entrambe di grande valore". Contattato da Radio Tutto Napoli, mette subito in chiaro: "Al netto di tutte le polemiche, il risultato mi sembra giusto".

Inter-Napoli, la sceneggiata di Antonio Conte? Poco prima del calcio d'inizio... La scintilla scatta nel momento più delicato della notte di San Siro. Antonio Conte esplode dopo la decisione arb...

Segue una domanda maliziosa: "Quanto ha inciso il carattere di Antonio Conte? Le sarebbe piaciuto averlo allenatore dell'Inter?", come avvenuto nel biennio 2019-21, con uno scudetto e un secondo posto, oltre a una finale di Europa League (persa contro il Siviglia). La risposta del patron è senza tentennamenti: "Senza dubbio sì. Conte è un vincente ed è anche una bella persona. Mi sarebbe piaciuto molto averlo come allenatore". Parole chiare e inequivocabili, anche se va detto che il giudizio di Moratti su Cristian Chivu, suo ex giocatore nell'anno d'oro 2009/10 è sempre stato più che buono, dal punto di vista tecnico e umano.

Inter-Napoli, Ciccio Graziani stronca Antonio Conte: "Brutte figure. Rivedi le immagini..." La furia di Antonio Conte esplosa a pochi istanti dal fischio finale di Inter-Napoli, con proteste incontenibili, urlacc...