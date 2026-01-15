Lorenzo Musetti, il ritiro contro Zverev? Un sospetto sull'infortunio

Lorenzo Musetti si è ritirato dopo il primo set della sfida di esibizione contro Alexander Zverev disputata in Australia. Il tennista italiano ha segnalato un problema muscolare e ha preferito abbandonare il campo, evitando rischi in vista dell’imminente Australian Open. Zverev ha mostrato grande sportività, interessandosi subito alle condizioni dell’avversario e sostenendo la decisione di chiudere anticipatamente l’incontro.

Il primo set sulla Rod Laver Arena era stato giocato con grande leggerezza e divertimento: Musetti, reduce dalla finale di Hong Kong, e Zverev, rispettivamente numero 5 e 3 del ranking mondiale, hanno messo in mostra colpi spettacolari e sorrisi contagiosi. La partita è rimasta vivace fino alla conclusione del tie-break, vinto da Sascha, quando Musetti ha iniziato a manifestare un fastidio alla parte superiore del gluteo sinistro, rallentando vistosamente i movimenti.

Con evidente preoccupazione, l’italiano si è diretto verso la panchina, dove Zverev lo ha seguito, mostrando sincero dispiacere per la situazione. Musetti ha chiesto l’intervento del fisioterapista, chiarendo poi che non si trattava di un problema al braccio, come quello subito nella recente finale persa contro Bublik, ma di un principio di infortunio nella parte bassa della schiena.

Sul campo sono stati effettuati alcuni esercizi specifici per valutare l’entità del problema, ma dopo pochi minuti è diventato chiaro che continuare sarebbe stato rischioso. La comunicazione della rinuncia è stata data all’arbitro e immediatamente condivisa con Zverev, che ha accolto la scelta con comprensione. Musetti ha poi commentato: "Speravo la giornata potesse andare meglio, ma non è il mio giorno. Mi sarebbe piaciuto continuare, ma avrei rischiato troppo in vista dei veri match".