Jannik Sinner insultato da Nilufar Addati: "È brutto. Piace solo perché..."

“Jannik Sinner esteticamente è brutto per me: ha il suo fascino per la fama, il successo e la bravura”. A pronunciare questa frase è stata Nilufar Addati durante un’intervista a Giulia Salemi nell’ultima puntata del podcast Non lo faccio per moda. Dopo le continue accuse al numero due al mondo inerente al caso Clostebol, che ha costretto l'azzurro a una squalifica di tre mesi per doping ora arriva anche il bodyshaming.

Da questo punto di vista, però, l'altoatesino sembra abbastanza impermeabile alle critiche, soprattutto quelle che riguardano il suo aspetto fisico. Il numero due al mondo continua a riscuotere successo nel mondo femminile. Prima con Anna Kalinskaya, l'ex fidanzata di Nick Kyrgios con la quale ha rotto la relazione quasi un anno fa. E ora con Laila Hasanovic, la super-modella che è sempre presente per assistere alle sue partite.