Sinner sconfitto dal dilettante: clamoroso, il punto che fa la storia

Il dilettante Jordan Smith vince il torneo One Point Slam che ha divertito il pubblico di Melbourne. Sessantaquattro giocatori al via, pro e amatori, in sfide da un solo punto. In campo anche i big del tennis mondiale: il numero 1 Carlos Alcaraz e il numero 2 Jannik Sinner, ma anche tanti altri campioni, vecchie glorie e semplici amatori.

Tra risate, grandi colpi e improbabili tentativi, il torneo ha appassionato il pubblico sugli spalti. Lo spagnolo Alcaraz è stato eliminato agli ottavi dalla greca Maria Sakkari, mentre Sinner si è arreso, sbagliando la battuta, proprio a Jordan Smith, il vincitore.

Dopo aver sbarrato la strada all'altoatesino, l'australiano ha eliminato la numero 4 Wta Amanda Anisimova, per poi affrontare e battere in semifinale lo spagnolo Pedro Martinez, numero 71 del mondo. In finale sfida contro Joanna Garland, taiwanese numero 122 del mondo, battuta anche lei.

Smith, beniamino di casa e dilettante del New South Wales, si aggiudica dunque il titolo e con lui un milione di dollari australiani (circa 570mila euro). "Non ho parole - è il commento a caldo di Smith riportate da Supertennis -. Proverò a investire quei soldi perché il mio desiderio è comprare una casa. Ero felice dopo la prima vittoria, ma così è davvero un'esperienza incredibile!". Ovviamente viene il dubbio che i "pro" abbiano deciso di mettersi una mano sul cuore e l'altra sul portafoglio, regalando a questo signor nessuno un anno indimenticabile.