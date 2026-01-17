Matteo Berrettini si ritira dall'Australian Open 2026: "Dolore agli addominali obliqui"

Dietrofront dell'ultimo minuto: Matteo Berrettini si ritira dall'Australian Open 2026. L'ex numero 6 del mondo si è cancellato in extremis dal main draw del primo Slam della stagione a causa di un problema agli addominali obliqui, dopo aver annullato la conferenza stampa prevista nel media day. "Un dolore agli addominali obliqui", fa sapere il tennista romano in una storia su Instagram, poco dopo aver annunciato sempre via social la sua decisione.

"Non sono pronto a competere al meglio per cinque set. Fa male perché giocare in Australia è sempre stato speciale, e dopo quattro settimane di allenamento intenso non vedevo l'ora di scendere in campo. Spero e sento che non starò fuori dai campi a lungo", aggiunge l'azzurro. Lo stesso problema muscolare era stato la causa di altri ritiri, e periodi di riabilitazione negli ultimi, come alle Atp Finals 2021, prima edizione italiana del torneo, o agli Internazionali d'Italia dello scorso anno.