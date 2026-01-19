Milan-Lecce, Costacurta affonda Leao: "Meglio guardarsi indietro"

Dopo le critiche della scorsa settimana, Billy Costacurta è tornato a pungere Rafa Leao nel post-partita di Milan-Lecce, vittoria rossonera, un successo arrivato di misura ma preziosissimo per la classifica. A decidere la sfida di San Siro è stato Niclas Fullkrug, alla prima rete con la nuova maglia dopo l’arrivo dal West Ham: il tedesco è entrato nell’ultimo quarto d’ora al posto di Pulisic e ha ripagato subito la fiducia di Massimiliano Allegri, facendosi trovare al centro dell’area per il colpo di testa che ha firmato l’1-0 finale. Massimo risultato con il minimo sforzo, al termine di una gara combattuta in cui la squadra di Di Francesco ha provato a resistere fino all’episodio decisivo.

Dunque, il tempo dei commenti, delle riflessioni. E negli studi di Sky Sport, Costacurta ha analizzato la prova del Diavolo tornando sul tema del talento ancora inespresso di alcuni elementi chiave: "Io penso che il Milan deve continuare a guardarsi indietro - è l'avvertimento di della bandiera milanista -, Allegri ha ragione in questo. A volte guardo le prestazioni di alcuni giocatori del Milan e penso che se alzassero il livello e la qualità, potrebbero davvero puntare in alto. Un nome? Il mio riferimento è a Rafa Leao, tra tutti è il giocatore che più di ogni altro può fare questo salto di qualità. Allora sì, che potrebbero guardare all'Inter che sta davanti".