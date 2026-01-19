Fullkrug derubato in hotel prima del gol: risvolti clamorosi

Nel giro di pochi giorni Niclas Fullkrug, il possente centravanti tedesco del Milan, si è "rotto un dito del piede" (infortunio decisamente meno grave del previsto, ha giocato poche ore dopo), subito il furto di 500mila euro dalla camera d'hotel dove alloggia e segnato il gol decisivo contro il Lecce domenica sera a San Siro, appena 3 minuti dopo essere entrato in campo.

Non c'è che dire: è piuttosto movimentata la vita del bomber della Germania, che dopo essere esploso con Werder Brema e Borussia Dortmund ha avuto un'esperienza assai poco brillante al West Ham. In queste ore, al di là delle imprese sportive, c'è però la questione furto da risolvere, secondo il Corriere della Sera la vicenda potrebbe riservare sviluppi clamorosi.

Le indagini infatti si stanno concentrando sul personale in servizio al lussuoso Hotel Melià, cinque stelle di via Masaccio. Gli inquirenti stanno incrociando filmati delle telecamere, turni di lavoro, presenze e assenze (impreviste) tra il personale dell'albergo e degli "esterni" che lavorano dietro le quinte della struttura in zona Lotto, a poche centinaia di metri dallo stadio Meazza.