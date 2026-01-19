Milan-Lecce, Allegri scatenato: "Nella vita...", bordata contro Fabregas

Il Milan resta in scia dell'Inter: batte il Lecce 1-0 in una partita sofferta più nel risultato che nel gioco e torna a -3 dai nerazzurri. Dopo le polemiche in settimana per il successo a Como nonostante la squadra di Fabregas abbia condotto il gioco per quasi tutto il match, Max Allegri si gode la serata decisa da un provvidenziale colpo di testa del neoentrato Fullkrug, dopo le occasioni in serie fallite da Saelemakers (il migliore in campo), Pulisic e Ricci. "Lavoriamo perché siamo partiti per cercare di essere tra le prime 4 con un gruppo di giocatori che è cambiato per il 55% - le parole del mister rossonero -. Stiamo facendo delle buone cose ma ancora non basta, ora ci sono tre trasferte importanti e da qui passerà il nostro futuro, bisogna recuperare energie mentali".

Allegri, tutta fortuna: "Ha più Culovic che schemi" Il culo aiuta gli audaci, ma qui si sta esagerando. Max Allegri sta superando i grandi maestri del lato B, i Sacchi, gli...

"Ci sono giocatori in crescita come Estupinan, Jashari che ha fatto una buona partita, lo stesso Fullkrug e poi bisogna migliorare. Cosa? Bisogna migliorare perché bisogna essere più precisi negli ultimi 20 metri e più cattivi sottoporta", ammette l'allenatore livornese, il profeta dell'"horto muso".

Milan, Allegri sbotta: "Questa è mancanza di rispetto" "Veniamo da due pareggi e una vittoria in casa, dobbiamo tornare a vincere anche perché poi giocheremo di nu...

Guai però a parlare di scudetto, l'obiettivo al momento è sempre e solo arrivare tra le prime quattro per tornare in Champions League: "E' un gruppo che sa dove deve arrivare, dove deve lavorare, cioé sui nostri limiti che sono i nostri punti di forza. I limiti sono punti di forza perché si lavora su quelli per andare oltre e migliorarci. Anche Leao, nel primo tempo ha attaccato bene la linea e nel secondo tempo ha fatto due giocate tecniche meravigliose, sta migliorando la sua condizione".

Allegri e la fortuna: Milan, ecco tutta la verità «È tutto culo!». Dunque, una sola sconfitta in venti partite di campionato, il secondo miglior attac...