Jannik Sinner gode: occhio ai capelli di Coco Gauff

Nuovo look per Coco Gauff. La tennista americana, vincitrice dell'ultimo Roland Garros e campionessa degli Us Open 2023, ha fatto parlare di sé nei primi giorni degli Australian Open a Melbourne non solo per il suo gioco ma anche per la sua nuova chioma, tinta di rosso. In particolare, ha deciso di tingersi i capelli di rosso in occasione del debutto vincente all'Australian Open 2026 contro l'uzbeka Rakhimova, battuta con un netto 6-2, 6-3.

E quando, in conferenza stampa, le è stato chiesto il motivo del suo cambiamento, lei ha risposto: "Ho pensato fosse una buona idea visto che c'è un tizio coi capelli rossi nel tour che se la cava piuttosto bene. Jannik ha un bel record di vittorie qui, io invece no". A differenza di Sinner, che in Australia ha vinto due titoli consecutivi, l'americana invece non è mai andata oltre la semifinale, disputata nel 2024.