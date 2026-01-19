Serie A, il Como cala il tris alla Lazio

Il Como cala il tris alla Lazio all'Olimpico e continua a sognare l'Europa. La formazione di Fabregas si impone 3-0 su quella di Sarri nell'incontro che ha chiuso la 21/a giornata di Serie A. Grande protagonista del match Nico Paz, autore di una doppietta. A sbloccare il risultato è la rete di Baturina dopo due minuti, con la complicità di una deviazione di Romagnoli. Il raddoppio, al 24', del citato Nico Paz, che poi si fa respingere da Provedel un rigore al 35'. L'argentino si fa perdonare ad inizio ripresa con un gran sinistro a giro che vale lo 0-3. In classifica Como sesto a 37 punti, Lazio ferma a 28.