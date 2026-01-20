Australian Open, svenimenti e malori: cosa sta succedendo

Tutti a pezzi durante gli Australian Open. Un virus intestinale sta mettendo ko giocatori e non solo. Senza poi dimenticare le elevate temperature che sfiorano i 50 gradi. Il primo a farne le spese è stato Flavio Cobolli: a mezz’ora dall’inizio del match d’esordio col britannico Arthur Frey, il tennista romano ha cominciato ad accusare un fortissimo mal di pancia. "Ho pranzato facendo grande attenzione, avevo dormito bene la sera precedente. È successo tutto all’improvviso, è stato terribile", ha detto ammettendo di aver fatto in tempo a correre in bagno una prima volta, poi è cominciata la partita e ha dovuto attendere la fine del primo set (perduto) per raggiungere nuovamente la toilette. "Ho preso delle pasticche per limitare il fastidio, ma nel frattempo avevo perso troppi liquidi". Motivo per cui si è arreso a Frey in tre set.

E ancora, è stata la volta di Hugo Gaston. Il tennista è entrato in campo già con qualche problema, e al termine del primo set, ha cercato di risolvere il problema prendendo delle pillole contro i dolori di stomaco. Tutto inutile. Dopo la seconda frazione è corso in bagno. Qualche ora prima aveva rischiato grosso Luciano Darderi: "Ho cominciato a sentire mal di pancia verso la fine del terzo set. Per fortuna sono riuscito a resistere: ho vinto e sono andato dritto negli spogliatoi. Se il mio avversario mi avesse costretto ad andare avanti nel match, non so che piega avrebbe preso la cosa".