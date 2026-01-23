Spalletti, lo schiaffo a Openda? Il sospetto di Del Piero: "Se lo ha fatto..."

Più che della vittoria della Juventus contro il Benfica, che ha garantito alla Vecchia Signora almeno l'accesso ai playoff della Champions League, si è parlato a lungo di Luciano Spalletti e del suo rapporto con alcuni giocatori. Uno in particolare: Lois Openda. Quando era arrivato il suo momento di subentrare a gara in corso, Spalletti lo ha visto un po' addormentato o forse distratto. Così ha pensato bene di rifilargli un buffetto sulla guancia con l'obiettivo di svegliarlo e di dargli la carica per i minuti finali del match.

Il video dello schiaffo di Spalletti a Openda è diventato subito virale sui social. Tantissimi tifosi si sono chiesti se il comportamento dell'allenatore della Juventus fosse corretto e se in un altro posto di lavoro non avrebbe avuto delle conseguenze spiacevoli. Sul tema è intervenuto anche Alessandro Del Piero, che a Sky Sport ha spiegato il suo pensiero.