Spalletti, lo schiaffo a Openda? Il sospetto di Del Piero: "Se lo ha fatto..."

venerdì 23 gennaio 2026
Più che della vittoria della Juventus contro il Benfica, che ha garantito alla Vecchia Signora almeno l'accesso ai playoff della Champions League, si è parlato a lungo di Luciano Spalletti e del suo rapporto con alcuni giocatori. Uno in particolare: Lois Openda. Quando era arrivato il suo momento di subentrare a gara in corso, Spalletti lo ha visto un po' addormentato o forse distratto. Così ha pensato bene di rifilargli un buffetto sulla guancia con l'obiettivo di svegliarlo e di dargli la carica per i minuti finali del match.

Il video dello schiaffo di Spalletti a Openda è diventato subito virale sui social. Tantissimi tifosi si sono chiesti se il comportamento dell'allenatore della Juventus fosse corretto e se in un altro posto di lavoro non avrebbe avuto delle conseguenze spiacevoli. Sul tema è intervenuto anche Alessandro Del Piero, che a Sky Sport ha spiegato il suo pensiero.

"Credo che se l'allenatore si permette di fare una cosa del genere è perché il rapporto con il giocatore gli permette di fare questo - ha detto la leggenda bianconera -. Quindi c'è molta comunicazione. Questa cosa sta diventando sempre più importante a mio avviso rispetto a tempo fa. Ovvero che ci sia più comunicazione con i giovani d'oggi che sono delle generazioni diverse. Delle generazioni che hanno bisogno probabilmente di attenzioni diverse".

