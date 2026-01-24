Libero logo
sabato 24 gennaio 2026
Juventus, Luciano Spalletti perde la testa contro un tifoso: "Tienila!"

Le sfuriate di Luciano Spalletti stanno diventando sempre più un meme per i tifosi juventini. Non siamo ancora ai livelli di Massimiliano Allegri, il principe incontrastato della categoria. Ma il tecnico bianconero è sulla strada giusta. Memorabile quel siparietto a bordo campo con Lois Openda nel secondo tempo della partita di Champions League contro il Benfica. Spalletti aveva visto il suo attaccante un po' assonnato, comunque non pronto dato che doveva subentrare a Jonathan David. Così ha pensato bene di rifilargli un buffetto sulla guancia con tanto di invito a "svegliarsi".Il video è diventato subito virale sui social. E in tanti si sono chiesto se quello fosse il comportamento corretto in ciò che è a tutti gli effetti "un ambiente di lavoro". Ma ci ha pensato Alex Del Piero ad alleggerire il clima, spiegando che Spalletti voleva solo spronare il suo calciatore.

Spalleti lo ha rifatto. Questa volta non con un suo calciatore, ma con un tifoso. Il ragazzo stava chiedendo all'allenatore un autografo. Però non stava posizionando la maglietta correttamente in modo da permettere all'allenatore di scrivere con facilità. Così lui lo ha redarguito: "Tienila!". Il tifoso, dal canto suo, si è lasciato andare a una risata. "Oh ce l'ha pure detto prima eh", gli ha ricordato un altro supporter.

tag
juventus
luciano spalletti

