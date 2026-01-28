Novak Djokovic, come sono ridotti i suoi piedi: immagini impressionanti

Lorenzo Musetti stava disputando una partita eccezionale contro Novak Djokovic e il punteggio lo premiava, con un vantaggio di due set a zero. Purtroppo, però, il destino gli ha giocato un brutto scherzo: un infortunio improvviso nel terzo set ha interrotto la sua corsa verso la semifinale. Nonostante l’intervento del fisioterapista, proseguire è stato impossibile. Rimane ora da capire l’entità del problema e i tempi di recupero.

Il problema fisico si è manifestato all’inizio del terzo set, dopo che Musetti avanti 6-4, 6-3. Durante il suo turno di servizio ha avvertito un dolore improvviso alla coscia destra, fermandosi subito. Nel punto successivo, sulla palla break, ha scelto di non tentare lo scambio decisivo, consapevole che il rischio di peggiorare l’infortunio era alto. L’intervento del fisioterapista ha confermato una lesione muscolare nella parte alta della coscia destra, con massaggi concentrati sull’adduttore e verso l’inguine. Anche Djokovic ha avuto a che fare co qualche fastidio fisico. Le telecamere hanno immortalato i suoi piedi doloranti pieni di cerotti a coprire le vesciche.