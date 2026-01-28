Champions, Inter beffata: ai playoff con Juve e Atalanta. Napoli a casa

Libero logo
mercoledì 28 gennaio 2026
La notte della delusione italiana in Champions League: Inter, Juventus e Atalanta "condannate" ai playoff, Napoli eliminato. E proprio la sconfitta 3-2 degli azzurri al Maradona per 3-2 contro il Chelsea "scippa" gli ottavi ai nerazzurri, vincitori a Dortmund 2-0 e primi degli esclusi  Grossi rimpianti anche per la Juve, che non va oltre lo 0-0 in casa del Monaco. 

Contro il Borussia, gli uomini di Chivu (con Bonny e Thuram titolari, Lautaro e Bastoni in panchina) sfondano negli ultimi 20 minuti: punizione perfetta di Dimarco e raddoppio di Douf nel recupero. Pochi minuti prima, però, la doccia gelata da Napoli. 

Il Chelsea, passato in vantaggio con un rigore di Fernandez e superato dalle reti di Vergara e Hojlund, si aggrappa a Joao Pedro: il brasiliano prima firma il 2-2 poi la chiude con un bel diagonale a 10' dalla fine per il sorpasso in classifica all'Inter. 

Fine delle speranze anche per Spalletti, con una Juve poco brillante e impantanata sul pari senza gol al Louis II di Montecarlo contro un Monaco non trascendentale. Si butta via anche l'Atalanta di Palladino, addirittura sconfitta 1-0 in Belgio dal modesto St. Gilloise anche se la qualificazione diretta è stata buttata via a Bergamo nel ko contro l'Athletic Bilbao. 

La grande delusa è il Napoli, però, frenato da troppi infortuni. Mister Conte resta ora con l'obiettivo unico del campionato: forse tirerà un sospiro di sollievo, ma con 9 punti di ritardo dall'Inter e i milioni spesi (male) in estate, De Laurentiis potrebbe chiederne contro tra qualche mese.

CLASSIFICA FINALE LEAGUE PHASE 

Qualificate agli ottavi 

1) Arsenal 24 punti 

2) Bayern Monaco 

21 3) Liverpool 18 

4) Tottenham 17 

5) Barcellona 16 

6) Chelsea 16 

7) Sporting 16 

8) Manchester City 16 

Teste di serie ai play-off 

9) Real Madrid 15 

10) Inter 15 

11) PSG 14 

12) Newcastle 14 

13) Juventus 13 

14) Atl.Madrid 13 

15) Atalanta 13 

16) Leverkusen 12 

Non teste di serie ai play-off 

17) Dortmund 11 

18) Olympiakos 11 

19) Club Brugge 10 

20) Galatasaray 10 

21) Monaco 10 

22) Qarabag 10 

23) Bodo Glimt 9 

24) Benfica 9 

Eliminate 

25) Marsiglia 9 

26) Pafos 9 

27) Union SG 9 

28) Psv 8 

29) Ath.Bilbao 8 

30) Napoli 8 

31) FC Copenaghen 8 

32) Ajax 6 

33) Eintracht Fr. 4 

34) Slavia Praga 3 

35) Villarreal 1 

36) Kairat Almaty 1 

