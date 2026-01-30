Libero logo
Spari a Rogoredo
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, addio al Career Grand Slam: Alcaraz punta al colpaccio

di
Libero logo
venerdì 30 gennaio 2026
Jannik Sinner, addio al Career Grand Slam: Alcaraz punta al colpaccio

1' di lettura

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. Il vincitore delle ultime due edizioni si arrende di fronte Novak Djokovic al quinto set, al termine di una sfida punto a punto chiusa dal serbo dopo oltre quattro ore di battaglia. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, in quattro ore e nove minuti di gioco, il punteggio a favore del 38enne di Belgrado, che torna in finale in uno Slam dopo quasi due anni (da Wimbledon 2024). Dall'altra parte della rete Djokovic troverà Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo domenica andrà a caccia del Career Grand Slam. Nove i precedenti tra il serbo e Alcaraz: Djokovic è avanti 5-4 nei confronti diretti. 

"Non riesco a trovare le parole. Mi sembra tutto surreale, l'intensità e la qualità del tennis è stata estremamente alta e sapevo che solo giocando così avrei potuto vincere. Jannik è un giocatore incredibile e mi ha spinto al limite". Queste le parole di Djokovic, nell'intervista in campo, dopo il successo su Jannik Sinner. In delirio il pubblico di Melbourne, che ha tifato per il serbo, da sempre "affezionato" al Major australiano.

Alcaraz sta male, vergogna Zverev contro Carlos e Sinner: "Una str***a, ogni volta"

La prima semifinale degli Australian Open tra Carlos Alcaraz e Alexander Zverev è stata una vera prova di resiste...

Con l'uscita anzitempo da Melbourne, Jannik Sinner dice addio anche alla possibilità di conquistare il Career Grand Slam, ovvero la vittoria nello stesso anno di Australian Open, Us Open, Roland Garros e Wimbledon. Possibilità, invece, ancora nelle corde di Alcaraz. E sui social qualcuno ha già espresso tutto la delusione: "Obiettivo già svanito".

Jannik Sinner, Novak Djokovic fa l'impresa: vince in 5 set e vola in finale

Novak Djokovic torna in finale agli Australian Open. Il campione serbo si aggiudica la semifinale contro il numero 2 del...
tag
jannik sinner
novak djokovic
carlos alcaraz

Ko pesante Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo stronca: "Troppo attendista..."

Delusione Jannik Sinner, Novak Djokovic fa l'impresa: vince in 5 set e vola in finale

Ko Carlos Alcaraz terrorizzato, la frase che ha pronunciato al suo box

ti potrebbero interessare

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo stronca: "Troppo attendista..."

Jannik Sinner, Paolo Bertolucci lo stronca: "Troppo attendista..."

Redazione
Jannik Sinner, Novak Djokovic fa l'impresa: vince in 5 set e vola in finale

Jannik Sinner, Novak Djokovic fa l'impresa: vince in 5 set e vola in finale

Redazione
Carlos Alcaraz terrorizzato, la frase che ha pronunciato al suo box

Carlos Alcaraz terrorizzato, la frase che ha pronunciato al suo box

Lorenzo Pastuglia
Federico Dimarco, la stagione spaziale: un mancino che piaceva a pochi

Federico Dimarco, la stagione spaziale: un mancino che piaceva a pochi

Fabrizio Biasin