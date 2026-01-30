Jannik Sinner, addio al Career Grand Slam: Alcaraz punta al colpaccio

Jannik Sinner si ferma in semifinale agli Australian Open. Il vincitore delle ultime due edizioni si arrende di fronte Novak Djokovic al quinto set, al termine di una sfida punto a punto chiusa dal serbo dopo oltre quattro ore di battaglia. 3-6 6-3 4-6 6-4 6-4, in quattro ore e nove minuti di gioco, il punteggio a favore del 38enne di Belgrado, che torna in finale in uno Slam dopo quasi due anni (da Wimbledon 2024). Dall'altra parte della rete Djokovic troverà Carlos Alcaraz. Il numero uno del mondo domenica andrà a caccia del Career Grand Slam. Nove i precedenti tra il serbo e Alcaraz: Djokovic è avanti 5-4 nei confronti diretti.

"Non riesco a trovare le parole. Mi sembra tutto surreale, l'intensità e la qualità del tennis è stata estremamente alta e sapevo che solo giocando così avrei potuto vincere. Jannik è un giocatore incredibile e mi ha spinto al limite". Queste le parole di Djokovic, nell'intervista in campo, dopo il successo su Jannik Sinner. In delirio il pubblico di Melbourne, che ha tifato per il serbo, da sempre "affezionato" al Major australiano.