Milano-Cortina, Rebecca Passler positiva? Letorzolo, uno choc: a cosa serve il farmaco proibito

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la squadra italiana è coinvolta in un caso di doping: la biatleta Rebecca Passler è risultata positiva a un controllo antidoping fuori competizione. La sostanza rilevata è il letrozolo, un farmaco antitumorale appartenente alla classe degli inibitori dell’aromatasi.Il letrozolo è approvato principalmente per il trattamento del tumore al seno in donne in post-menopausa, dopo interventi chirurgici, radioterapia o tamoxifene, oppure in casi di metastasi o progressione della malattia.

In alcuni contesti viene usato off-label anche per stimolare l’ovulazione in casi di infertilità.Il meccanismo d’azione consiste nel bloccare l’enzima aromatasi, che converte il testosterone in estrogeni: riducendo gli estrogeni, aumenta indirettamente il livello di testosterone disponibile. Questo effetto lo rende interessante (e vietato) nello sport: favorisce forza, recupero muscolare e adattamenti fisici, pur non essendo uno steroide anabolizzante. Può anche essere usato per mascherare o potenziare l’effetto di steroidi veri, rendendo più difficile individuarli.