Novak Djokovic, tam-tam impazzito sul ritiro della leggenda

La sconfitta nella finale degli Australian Open contro un Carlos Alcaraz straripante non ha rappresentato solo la fine dell’assalto al 25esimo Slam: per Novak Djokovic è stata anche l’occasione per alludere, seppure con parole cariche di ambiguità, che il ritiro dal tennis non è più un tabù.

Subito dopo il match perso a Melbourne, il campione serbo ha infatti aperto uno spiraglio su un futuro ancora tutto da decifrare, alimentando dubbi e riflessioni: che cosa farà, dall'alto dei suoi leggendari 38 anni?

A caldo, Djokovic non ha nascosto l’incertezza sul domani. “Qualsiasi cosa può succedere nel prossimo futuro”, ha premesso, aggiungendo che anche il ritorno agli Australian Open non è poi così scontato. "Se tornerò qui in Australia? Sì, forse non da giocatore". Parole che, ovviamente, sono subito rimbalzate ovunque.