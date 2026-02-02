Novak Djokovic, tam-tam impazzito sul ritiro della leggenda

La sconfitta nella finale degli Australian Open contro un Carlos Alcaraz straripante non ha rappresentato solo la fine dell’assalto al 25esimo Slam: per Novak Djokovic è stata anche l’occasione per alludere, seppure con parole cariche di ambiguità, che il ritiro dal tennis non è più un tabù.
Subito dopo il match perso a Melbourne, il campione serbo ha infatti aperto uno spiraglio su un futuro ancora tutto da decifrare, alimentando dubbi e riflessioni: che cosa farà, dall'alto dei suoi leggendari 38 anni?
A caldo, Djokovic non ha nascosto l’incertezza sul domani. “Qualsiasi cosa può succedere nel prossimo futuro”, ha premesso, aggiungendo che anche il ritorno agli Australian Open non è poi così scontato. "Se tornerò qui in Australia? Sì, forse non da giocatore". Parole che, ovviamente, sono subito rimbalzate ovunque.
Eppure, al di là della delusione per una finale mai realmente in equilibrio, il serbo mostra di avere ancora molta fiducia nei suoi messi “Credo sempre di poterlo fare. Altrimenti, non sarei in competizione", ha spiegato riflettendo sull'ambizione di vincere il 25esimo slam. Tornando alla finela persa in Australia, Nole ha aggiunto: "È un risultato incredibile per me poter giocare le finali, essere a pochi set dalla possibile vittoria di un Master", ha concluso Novak Djokovic.