Libero logo
Askatasuna
Crans-Montana
Jannik Sinner
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner stroncato da Martina Navratilova: "Il numero che non significa nulla"

di
Libero logo
lunedì 2 febbraio 2026
Jannik Sinner stroncato da Martina Navratilova: "Il numero che non significa nulla"

1' di lettura

Il grande tema di questi ultimi giorni nel mondo del tennis è Jannik Sinner. Il numero due al mondo è stato eliminato in semifinale dell'Australian Open da Novak Djokovic. E così ha perso la possibilità di giocarsi la finalissima contro Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha avuto la meglio contro il croato, mettendo in bacheca l'ultimo grande Slam che mancava alla sua già prestigiosa connessione. 

Per un Alcaraz che gode, c'è un Sinner che si lecca le ferite. L'azzurro è uscito dal match contro Nole distrutto, sia fisicamente che mentalmente. E in tanti si stanno interrogando su come sia possibile che abbia perso contro un campione sì, ma ormai arrivato alla soglia delle 39 primavere. Secondo Martina Navratilova si tratta semplicemente di una questione techico-strategica. L'ex tennista ritiene che l'azzurro abbia fallito le grandi occasioni che gli sono capitate durante la partita: "Se Sinner avesse trasformato una delle palle break iniziali del quinto set – ne ha avute cinque nei primi due turni in risposta, ndr – avrebbe potuto vincere il set 6-2. Invece, Novak ha sfruttato l’unica che ha avuto".

Adriano Panatta insultato, rivolta per le critiche a Jannik Sinner: cosa sta succedendo

"Il diavolo doveva essere seduto in prima fila, in uno o due passaggi della telecamera mi è sembrato perfino...

"Sinner ha provato a sfruttare un po’ troppo il rovescio di Novak - ha poi aggiunto -, mentre credo che avrebbe dovuto farlo correre di più in campo. Si è vero, Jannik ha 26 vincenti più, ma quel numero non significa nulla".

Jannik Sinner insultato da Elettra Lamborghini? La furia della cantante: piovono querele

Elettra Lamborghini colpita da una vergognosa fake-news finisce al centro di una bufera social. Il tutto per parole su J...
tag
jannik sinenr
martina navratilova

Bufera Sinner, Flavio Briatore lo difende e attacca i napoletani: "Capisco più lui di certa gente..."

Sdeng! Jannik Sinner, Cash disintegra Nick Kyrgios: "Triste che esista ancora chi..."

Dito puntato Jannik Sinner, la bordata di Martina Navratilova: "Tutto questo puzza, bisogna trovare chi imbroglia"

ti potrebbero interessare

Paolo Bertolucci sgancia la bomba: il nuovo coach di Jannik Sinner...

Paolo Bertolucci sgancia la bomba: il nuovo coach di Jannik Sinner...

Redazione
Carlos Alcaraz, forfait a Rotterdam: luce per Sinner, come cambia la classifica

Carlos Alcaraz, forfait a Rotterdam: luce per Sinner, come cambia la classifica

Redazione
Jannik Sinner, secondo voi quale è il suo vero problema?

Jannik Sinner, secondo voi quale è il suo vero problema?

Adriano Panatta insultato, rivolta per le critiche a Jannik Sinner: cosa sta succedendo

Adriano Panatta insultato, rivolta per le critiche a Jannik Sinner: cosa sta succedendo

Redazione