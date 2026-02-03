Jannik Sinner, il mito Thoeni lo gela: "Nessun rapporto"

“Vive su un altro pianeta, con lui non ho rapporti”. Gustav Thöni non gira intorno alle parole quando parla di Jannik Sinner in una intervista al Corriere della Sera. Lo dice con rispetto, ma anche con la distanza di chi appartiene a un altro tempo e a un altro mondo: “Ci siamo incontrati una volta sola, l’anno scorso per il Ballo dello sport — ha proseguito — Mi sono avvicinato, era talmente assediato. È stato solo un attimo”. Nessuna critica, solo la constatazione di una fama totale, quasi ingestibile, che separa.

Nel suo rifugio di Trafoi, ai piedi dello Stelvio, il più grande sciatore italiano di sempre guarda lo sport e la vita con lo stesso sguardo asciutto. Di Sinner riconosce implicitamente la dimensione fuori scala, mentre racconta di sé come di un uomo rimasto fedele alle origini: “Non ho mai pensato di vivere altrove — ha proseguito Thöni — In città non potevo nemmeno fermarmi davanti a una vetrina. È stato il mio rifugio”.