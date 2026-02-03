Australia, clamoroso Papac: “La cosa più bizzarra mai vista su un campo da tennis”

Una delle cose più bizzarre mai viste su un campo da tennis. Per carità, non siamo minimamente al livello di quella giocatrice invitata in Kenya per disputare un torneo - che non sapeva nemmeno tenere una racchetta in mano -, ma poco ci manca. Lui si chiama Tomislav Edward Papac ed è uno dei padroni di casa del torneo australiano. E quando gioca sempre sofferrente. Al punto che è lecito chiedersi se non soffra di crampi o di qualche altro disturbo fisico. Il motivo? Ogni volta che si appresta a servire crolla sulle gambe. Come se stesse giocando il punto dopo 7 ore di match.
Tomislav Edward Papac stava disputando una partita nel torneo Utr a Gold Coast in Australia. In questo periodo da quelle parti ci sono delle condizioni atmosferiche terribili. Tanto, tantissimo caldo, come si è visto a Melbourne nell'Asutralian Open dove i giocatori hanno accusa più di qualche problema di crampi: basti pensare al povero Jannik Sinner.
Alcuni invece ritengono che il "tennis" di Papac sia semplicemente scadente. Talmente deficitario da impedirgli di mantenere l'equilibrio quando effettua una semplice battuta. E, supervisionando i video che circolano in rete, in effetti è difficile imbattersi in qualche sua splendida giocata.