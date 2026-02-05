Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, clamoroso: c'è un italiano che gareggia per il Marocco

di
Libero logo
giovedì 5 febbraio 2026
Milano-Cortina, clamoroso: c'è un italiano che gareggia per il Marocco

2' di lettura

"Mia mamma Sadia è nata a Khouribga, è venuta in Italia da piccola. Da ragazza, alla stazione di Bardonecchia incontrò mio padre Girolamo: fu amore a prima vista. Si sposarono, così siamo nati io e mia sorella Sara. In Marocco vivono ancora i nonni materni". Alle Olimpiadi di Milano-Cortina c'è un italiano che gareggia per il Marocco. Si tratta di un ragazzo di Susa: il 22enne Pietro Tranchina. Ed è stato anche il primo sciatore con questi colori in Coppa del mondo.

"Ho scelto il Marocco perché sono legatissimo a mia madre - ha spiegato in un'intervista rilasciata a Repubblica -. Certo, così posso anche partecipare alle competizioni più importanti, ma la mia non è una scelta di comodo. È un’appartenenza. Mamma ne va molto orgogliosa". In Marocco ci è andato sin "da piccolo. È una gioia vedere un paese cresciuto nel tempo e più moderno. Ho visto dov’è nata mamma, ho trascorso vacanze tra Casablanca, dove la mia famiglia ha una casa, e Agadir, ho fatto surf su quelle onde e so che in Marocco ci sono pure grandi montagne: una di queste supera i quattromila metri, lo immaginava? Esiste anche una stazione sciistica, ma non ci sono stato ancora".

Milano-Cortina, epidemia di norovirus: chi sono i primi contagiati

Epidemia di un virus nella nazionale finlandese femminile di hockey su ghiaccio alla vigilia dell'esordio alle Olimp...

Il sogno olimpico di Pietro Tranchina è sempre stato quello di "arrivare nei trenta in gigante, la mia specialità, ma se sto bene farò anche lo slalom. Cercherò di godermela e viverla bene: per carattere, non sempre ci riesco". E chissà se non si realizzerà già a Milano-Cortina.

Jannik Sinner e Milano-Cortina, l'ultima rovinosa polemica

La febbre da Olimpiadi inizia a contagiare finalmente anche Milano, che con Cortina ospita i Giochi invernali. E alla vi...
tag
marocco
milano cortina 2026

Milano-Cortina 2026 Milano-Cortina, il corteo dei pro-Pal: "La fiaccola olimpica della vergogna"

Esilarante Milano-Cortina, l'appello disperato: "Spiegatemi come si usa il bidet"

Capo dello Stato Milano-Cortina, Mattarella: "Renderete onore al nostro al Tricolore"

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, il corteo dei pro-Pal: "La fiaccola olimpica della vergogna"

Milano-Cortina, il corteo dei pro-Pal: "La fiaccola olimpica della vergogna"

Redazione
Milano-Cortina, l'appello disperato: "Spiegatemi come si usa il bidet"

Milano-Cortina, l'appello disperato: "Spiegatemi come si usa il bidet"

Redazione
Sinner, dove lo beccano alla vigilia di Milano Cortina

Sinner, dove lo beccano alla vigilia di Milano Cortina

Milan, Allegri sbrana Estupinan: colpo di tacco, volano insulti a microfono aperto

Milan, Allegri sbrana Estupinan: colpo di tacco, volano insulti a microfono aperto