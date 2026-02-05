Milan, Allegri sbrana Estupinan: colpo di tacco, volano insulti a microfono aperto

Il video di Max Allegri che inveisce contro Pervis Estupinan è diventato virale sui social e spiega molte cose sul secondo posto del Milan in campionato. Siamo a Bologna, verso la fine del match. I rossoneri sono in controllo totale, avanti 3-0. Il terzino sinistro ecuadoriano, ex Brighton, ha da poco sostituito il baby Bartesaghi, uscito acciaccato dal campo. Il 28enne sudamericano, arrivato in Italia in estate e accolto da un certo scetticismo, non ha mai convinto e complice un infortunio ha perso il posto da titolare a favore del 20enne.

In fase di ripartenza, sulla propria trequarti, Estupinan però commette una leggerezza imperdonabile: azzarda un colpo di tacco, fallendolo goffamente e concedendo a Bologna l'occasione di rendersi pericoloso a due passi dall'area rossonera. Le telecamere di Dazn indugiano a quel punto su Allegri, che dalla panchina scatta come un fulmine e arriva alle spalle del quarto uomo agitando vorticosamente il braccio in area. Ce l'ha, ovviamente, proprio con il suo giocatore e la frase che gli sfugge, a microfoni aperti, è inequivocabile.

"Oh non siamo una di quelle squadre, da colpi di tacco!", urla l'allenatore livornese tornando in panchina, lanciando un messaggio tanto al diretto interessato quanto agli altri giocatori, seduti. Niente fronzoli, tutta sostanza. Lo spettacolo, per Max, è una difesa stile-bunker e una squadra in grado di rovesciare il fronte con due, tre passaggi precisi, sfruttando la massimo le falle e la stanchezza degli avversari per colpirli sul più bello. Un Diavolo cinico, ma fin qui molto redditizio.

I commenti su X al post di Dazn sono da incorniciare: "Questa è una delle ragioni, ma forse la ragione principale per cui il Milan non vincerà quest'anno. Se si farà male Bartesaghi sarà la fine, Estupinan non può giocare oltre che nel Milan per me neanche in Serie A. Ha evidenti deficit tecnici ma anche mentali, non è proponibile", scrive un utente. "Ha pienamente ragione, non siamo una squadra che può permettersi di fare colpi di tacco, specialmente quella pippa di Estupinian", aggiunge un altro. E ancora: "Ma non potevamo sbolognarlo a qualcuno... quella sciagura vivente???", "l mio GRANDE Mister", "Non farlo più giocare", "Imbarazzante".