Jannik Sinner, la stilettata di Djokovic: "Lui e Alcaraz? Eccezionali, ma..."

venerdì 6 febbraio 2026
Dopo due anni di trionfo a Melbourne, Jannik Sinner è uscito dall'Australian Open in semifinale. Il tennista altoatesino si è arreso a Novak Djokovic. E proprio il giocatore serbo si è soffermato sul rapporto con i suoi rivali. Lo ha fatto ospite al talk show (Ne)uspjeh prvaka. 

"Sinner e Alcaraz - ha detto spiazzando tutti - sono giocatori fantastici, davvero eccezionali. Sono sicuro che domineranno il tennis per molti anni". Poi però la precisazione: "Per me Federer e Nadal sono insostituibili. Quando si sono ritirati, una parte di me ha lasciato il tennis insieme a loro. Dopo che Federer si era ritirato e con Nadal che stava per farlo - non aveva smesso ufficialmente, ma era vicino a dire addio - mi sono sentito diverso. Oggi sono un'altra persona rispetto a quando giocavano loro due. Non pensavo che sarebbe stato così, invece lo è".

Proprio tra Nole e Nadal è avvenuto un siparietto non passato inosservato durante gli Australian Open. Dopo un duro scambio con lo spagnolo Alcaraz, Djokovic ha chiesto a Rafa Nadal (in tribuna): "Vuoi giocare tu, Rafa?", strappando un sorrido al fuoriclasse 39enne. Insomma, un momento che ricorda la competitività in campo tra i due.

jannik sinner
carlos alcaraz
novak djokovic

