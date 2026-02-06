Jannik Sinner, la stilettata di Djokovic: "Lui e Alcaraz? Eccezionali, ma..."

Dopo due anni di trionfo a Melbourne, Jannik Sinner è uscito dall'Australian Open in semifinale. Il tennista altoatesino si è arreso a Novak Djokovic. E proprio il giocatore serbo si è soffermato sul rapporto con i suoi rivali. Lo ha fatto ospite al talk show (Ne)uspjeh prvaka.

"Sinner e Alcaraz - ha detto spiazzando tutti - sono giocatori fantastici, davvero eccezionali. Sono sicuro che domineranno il tennis per molti anni". Poi però la precisazione: "Per me Federer e Nadal sono insostituibili. Quando si sono ritirati, una parte di me ha lasciato il tennis insieme a loro. Dopo che Federer si era ritirato e con Nadal che stava per farlo - non aveva smesso ufficialmente, ma era vicino a dire addio - mi sono sentito diverso. Oggi sono un'altra persona rispetto a quando giocavano loro due. Non pensavo che sarebbe stato così, invece lo è".