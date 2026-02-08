Libero logo
Milano-Cortina
Askatasuna
Roberto Vannacci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Serie A, Juventus-Lazio finisce in un 2 a 2: il pareggio al 96'

domenica 8 febbraio 2026
Serie A, Juventus-Lazio finisce in un 2 a 2: il pareggio al 96'

1' di lettura

Finisce 2-2 il posticipo di Serie A tra Juventus e Lazio. Sotto di due gol, i bianconeri acciuffano il pareggio in pieno recupero con un gol di Kalulu. Vantaggio Lazio nel recupero del primo tempo con gol di Pedro su assist di Daniel Maldini.

In apertura di secondo tempo il raddoppio biancoceleste con Isaksen al 47'. L'assalto Juve alla ricerca del pareggio si concretizza al 59' quando McKennie accorcia le distanze. L'ormai insperato 2-2 arriva al 96' con Kalulu. In classifica la squadra di Spalletti raggiunge quota 46 punti e resta al quarto posto, a +3 dalla Roma che giocherà domani sera all'Olimpico contro il Cagliari. La Lazio è ottava con 33 punti.

tag
serie a
juventus
lazio

Al Mapei Stadium Serie A, l'Inter a valanga sul Sassuolo: 5 a 0

Serie A Serie A, assalto al '93: i granata pareggiano con la Fiorentina

Il match Serie A, Hojlund trascina il Napoli che si impone per 3-2 sul Genoa

ti potrebbero interessare

Serie A, l'Inter a valanga sul Sassuolo: 5 a 0

Serie A, l'Inter a valanga sul Sassuolo: 5 a 0

Milano-Cortina: è record dell'Italia Team, mai vinto più di tre medaglie nello stesso giorno

Milano-Cortina: è record dell'Italia Team, mai vinto più di tre medaglie nello stesso giorno

Milano-Cortina, l'azzurro Fischnaller bronzo nel singolo maschile

Milano-Cortina, l'azzurro Fischnaller bronzo nel singolo maschile

Milano-Cortina, Riccardo Lorello bronzo nei 5mila maschili

Milano-Cortina, Riccardo Lorello bronzo nei 5mila maschili