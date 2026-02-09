Milano-Cortina, Malinin e il salto proibito: Novak Djokovic in delirio

Gli Stati Uniti hanno conquistato la medaglia d'oro nel Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, disputate al Milano Ice Skating Arena. Il trionfo è stato sigillato dalla prestazione stellare di Ilia Malinin, il 22enne statunitense figlio d'arte (soprannominato "Quad God" per essere l'unico ad aver eseguito in gara un quadruplo Axel), che ha dominato la concorrenza con un programma libero spettacolare.
Malinin ha sbalordito il pubblico eseguendo un backflip (salto mortale all'indietro) atterrando su una sola gamba, un elemento acrobatico complesso e rischioso che non assegna punti tecnici ma eleva enormemente l'impatto estetico della performance, definita "da 10 e lode". Si tratta di un ritorno storico: il backflip era vietato dall'International Skating Union (ISU) dal 1976, dopo l'esecuzione di Terry Kubicka che aveva sollevato allarmi per sicurezza e stile non conforme.
Nel 1998, ai Giochi di Nagano, la francese Surya Bonaly lo tentò illegalmente, subendo una penalità, e da allora nessuno lo aveva più proposto in gara ufficiale per quasi 50 anni.La svolta è arrivata nel 2024, quando l'ISU ha revocato il divieto, permettendo di integrarlo nelle coreografie (molti lo eseguivano comunque, rendendo le penalità obsolete). Malinin è diventato il primo pattinatore a eseguirlo legalmente dopo la revoca – e il primo a farlo su una gamba sola – scrivendo una nuova pagina nella storia del pattinaggio artistico. Il suo gesto ha contribuito decisivamente alla vittoria a squadre Usa, nonostante alcune fonti indichino un secondo posto parziale nel programma corto o libero, con il team che ha mantenuto il comando complessivo.L'esibizione ha entusiasmato oltre 13.000 spettatori, confermando Malinin tra i più innovativi e talentuosi dello sport. Un momento epico che ha riportato in gara un elemento "vietato" per decenni, celebrando evoluzione e spettacolo alle Olimpiadi. E sugli spalti a guardare questo capolavoro c'era Novak Djokovic che, come mostrano i video, è rimasto senza parole...
