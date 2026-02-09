Milano-Cortina, Malinin e il salto proibito: Novak Djokovic in delirio

Malinin ha sbalordito il pubblico eseguendo un backflip (salto mortale all'indietro) atterrando su una sola gamba, un elemento acrobatico complesso e rischioso che non assegna punti tecnici ma eleva enormemente l'impatto estetico della performance, definita "da 10 e lode". Si tratta di un ritorno storico: il backflip era vietato dall'International Skating Union (ISU) dal 1976, dopo l'esecuzione di Terry Kubicka che aveva sollevato allarmi per sicurezza e stile non conforme.

Nel 1998, ai Giochi di Nagano, la francese Surya Bonaly lo tentò illegalmente, subendo una penalità, e da allora nessuno lo aveva più proposto in gara ufficiale per quasi 50 anni.La svolta è arrivata nel 2024, quando l'ISU ha revocato il divieto, permettendo di integrarlo nelle coreografie (molti lo eseguivano comunque, rendendo le penalità obsolete). Malinin è diventato il primo pattinatore a eseguirlo legalmente dopo la revoca – e il primo a farlo su una gamba sola – scrivendo una nuova pagina nella storia del pattinaggio artistico. Il suo gesto ha contribuito decisivamente alla vittoria a squadre Usa, nonostante alcune fonti indichino un secondo posto parziale nel programma corto o libero, con il team che ha mantenuto il comando complessivo.L'esibizione ha entusiasmato oltre 13.000 spettatori, confermando Malinin tra i più innovativi e talentuosi dello sport. Un momento epico che ha riportato in gara un elemento "vietato" per decenni, celebrando evoluzione e spettacolo alle Olimpiadi. E sugli spalti a guardare questo capolavoro c'era Novak Djokovic che, come mostrano i video, è rimasto senza parole...