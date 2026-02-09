Francesca Lollobrigida, il figlio e il tricolore scatenano il peggio della sinistra

Francesca Lollobrigida ha regalato all'Italia la prima medaglia d'oro ai Giochi di Milano Cortina. La 35enne campionessa romana, nel giorno del suo compleanno, ha dominato la gara dei 3mila metri femminili con il tempo di 3'54"28 nuovo Record Olimpico. Terminata la prova, Francesca ha cercato con lo sguardo la sorella Giulia. Ha chiesto di lui, del piccolo Tommaso, il figlio di 3 anni. Poi lo ha avvolto nel Tricolore e lo ha portato con sé davanti alle telecamere durante le interviste.

Quanto basta a scatenare i peggiori bassifondi del "bel pensiero". Sui social, sotto ai filmati, come nota il Secolo d'Italia ecco che c'è chi la definisce "spettacolarizzazione della maternità" e chi, con il solito livore contro la figura paterna, ha lanciato frecciate al marito dell’atleta: "Poteva tenerlo lui". E ancora: "Una cosa doveva fare il padre". In molti contestano la scelta di fasciare il figlio nel tricolore. Come se quella bandiera fosse un'onta,