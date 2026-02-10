Milano-Cortina, la giornata di martedì 10 febbraio: oro nello short track. Goggia cade nella combinata

Febbre da Olimpiadi invernali. Oggi, martedì 10 gebbraio, al via il quarto giorno di Milano-Cortina 2026. Gli azzurri, dopo la scorpacciata dei primi due giorni e un terzo a bocca asciutta, vanno a caccia della decima medaglia. Un programma, quello odierno, fittissimo: nove finali in otto discipline. Moltissime medaglie in palio. Per l'Italia riflettori puntati su Arianna Fontana nella Staffetta Mista (short track) e Federica Pellegrino nella Sprint di fondo. Nel curling misto, finale terzo-quarto posto. Di seguito, il programma della giornata e la sintesi dei principali eventi.

IL PROGRAMMA

9.15 - Sci di fondo (a Tesero): Sprint donne (qualificazione)

9.57 - Sci di fondo (a Tesero): Sprint uomini (qualificazione)

10.30 - Sci alpino (a Cortina): Discesa combinata a squadre donne (discesa libera)

10.30 - Short track (a Milano Santagiulia): 500 metri donne (batterie)

11.10 - Short track (a Milano Santagiulia): 1000 metri uomini (batterie)

11.15 - Sci freestyle (a Livigno): Gobbe uomini (qualificazione)

11.45 - Sci di fondo (a Tesero): Sprint donne (quarti di finale)

11.59 - Short track (a Milano Santagiulia): Staffetta mista (quarti di finale)

12.10 - Hockey ghiaccio (a Rho Fiera): Giappone-Svezia (Torneo femminile, gruppo B)

12.20 - Sci di fondo (a Tesero): Sprint uomini (quarti di finale)

12.30 - Sci freestyle (a Livigno): Slopestyle uomini finale (1ª, 2ª e 3ª manche)

12.34 - Short track (a Milano Santagiulia): Staffetta mista (semifinali)

12.55 - Sci di fondo (a Tesero): Sprint donne (semifinali)

13.03 - Short track (a Milano Santagiulia): Staffetta mista - Finali (Finale B e Finale A)

13.09 - Sci di fondo (a Tesero) Sprint uomini (Semifinali)

13.24 - Sci di fondo (a Tesero) Sprint donne finale

13.30 - Biathlon (ad Anterselva): Individuale 20 km uomini

13.38 - Sci di fondo (a Tesero): Sprint uomini finale

14.00 - Sci alpino (a Cortina): Discesa combinata a squadre donne (slalom)

14.05 - Curling (a Cortina): Finale per il 3° posto doppio misto Gran Bretagna Italia

14.15 - Sci freestyle (a Livigno): Gobbe donne (qualificazione)

16.40 - Hockey ghiaccio (a Rho Fiera): Italia-Germania (Torneo femminile, gruppo B)

17.00 - Slittino (a Cortina): Singolo donne (terza manche)

18.05 - Curling (a Cortina): Finale doppio mista Svezia-Usa

18.30 - Pattinaggio di figura (ad Assago): Singolo maschile (programma corto)

18.34 - Slittino (a Cortina): Singolo donne (quarta manche)

18.45 - Salto con gli sci (a Predazzo): Gara a squadre mista (1° turno)

20 - Salto con gli sci (a Predazzo): Finale Gara a squadre mista

20.10 - Hockey ghiaccio (a Milano Santagiulia): Canada-Usa (Torneo femminile, gruppo A)

21.10 - Hockey ghiaccio (a Rho Fiera): Finlandia-Svizzera (Torneo femminile, gruppo A)



Short track: Italia, è oro!!!

L’Italia trionfa nella staffetta mista di short track alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, conquistando la medaglia d’oro in una gara emozionante e rocambolesca.La squadra azzurra, composta da Arianna Fontana (35 anni, valtellinese), Pietro Sighel, Thomas Nadalini, Elisa Confortola, con Luca Spechenhauser e Chiara Betti entrati in azione nei turni preliminari, ha dominato la finale all’Arena Santa Giulia di Milano.Dopo aver superato quarti e semifinali (dove Olanda e Corea del Sud, tra le favorite, sono uscite in modo sorprendente), gli azzurri hanno imposto il ritmo fin dall’inizio.



Short track: Italia in finale

Short track, staffetta mista azzurra in semifinale

L'Italia con Confortola, Fontana, Sighel e Spechenhauser avanti La staffetta mista azzurra dello short track si qualifica per le semifinali ai Giochi di Milano Cortina. Elisa Confortola, Arianna Fontana, Pietro Sighel e Luca Spechenhauser hanno chiuso con il tempo di 2:36.581 alle spalle dell'Olanda

Combinata, ora l'Italia spera in Pirovano-Peterlini

Gran discesa di Laura, la coppia azzurra al momento è terza. Johnson passa in testa con 6 centesimi di vantaggio su Raedler. Shiffrin ha la strada spalancata verso l'oro. Pirovano al momento è staccata di 27 centesimi

Sofia Goggia cade nella combinata

Sofia Goggia e' caduta nella gara di discesa della combinata olimpica: l'azzurra e' arrivata lunga dallo Scarpadon, a Cortina, si e' inclinata molto per provare a rimanere dentro ma e' uscita. Si e' rialzata immediatamente ma ormai la gara era compromessa per la bergamasca, bronzo nella discesa di domenica. La Goggia faceva coppia con Lara Della Mea.

Short track, Arianna Fontana in scioltezza

Arianna Fontana, la leggenda azzurra, supera la Batteria e va ai quarti senza alcun problema. La Fontana battezza la la scia dell’olandese Michelle Velzeboer e tiene la seconda posizione dalla partenza all’arrivo.

Combinata femminile, via alla gara con Goggia protagonista

La combinata a squadre femminile prende il via con formazioni composte da due atlete, una specialista della discesa e una dello slalom. Il titolo va alla coppia che ottiene il miglior tempo complessivo sommando le due prove. Gli Stati Uniti si presentano con un duo di assoluto livello, formato dalla velocista Breezy Johnson e dalla fuoriclasse tra i pali stretti Mikaela Shiffrin. L’Italia, invece, punta sull’esperienza e la potenza di Sofia Goggia affiancata dalla tecnica di Lara Della Mea.

Fondo maschile, Klaebo detta ancora il ritmo

Johannes Høsflot Klaebo conferma il suo stato di forma eccezionale e torna subito al comando nelle qualificazioni della sprint maschile. Il campione norvegese, sei volte oro olimpico, ferma il cronometro a 3:07.37 nella prova disputata allo Stadio del Fondo di Tesero, riprendendo la marcia vincente già mostrata nella giornata precedente. Alle sue spalle si piazza lo statunitense Ben Ogden con il tempo di 3:09.88, seguito dal francese Jules Chappaz che chiude in 3:12.86.

Sprint femminile, quattro italiane superano il turno

Buone notizie per la nazionale italiana di sci di fondo: Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz e Nicole Monsorno conquistano l’accesso ai quarti di finale della sprint a tecnica classica. La competizione si svolge a Tesero, in Val di Fiemme, con le fasi decisive in programma a partire dalle 11.45.