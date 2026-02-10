Lindsey Vonn, la fotografa sotto-choc: ecco cosa ha visto

L'unica foto che immortala il momento esatto in cui Lindsey Vonn cade alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha un'autrice: si tratta di Jacquelyn Martin. Come si vede dallo scatto, non c'entra il crociato rotto poco più di una settimana fa in Svizzera, a far perdere alla sciatrice l'equilibrio sulla pista delle Tofane è stato l'aver inforcato col braccio una porta su un dosso sbilanciandosi mentre era in aria. Ecco allora che è caduta in modo scomposto procurandosi delle fratture.

"C’erano molti fotografi impegnati nei classici scatti d’azione, mentre la mia foto doveva essere più che altro un’immagine suggestiva, capace di mostrare le Dolomiti e tutti gli atleti immersi nello splendido ambiente che ci circondava". Per questa ragione Martin si è allontanata dai colleghi e ha scelto un luogo privilegiato. La fotoreporter pluripremiata dell'Associated Press è così riuscita a osservare tutta la dinamica della caduta che lei stessa ha raccontato: "Lindsey Vonn arriva, entra in curva e mentre si avvicina alla porta la colpisce con il braccio. Nel momento stesso in cui succede, capiamo che è una situazione grave. Colpisce la porta, perde completamente l’equilibrio e non riesce più a recuperare. È stato scioccante assistere a questo incidente".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46265306]]

Al di là della caduta, la sciatrice statunitense non ha rimpianti: "Anche se ieri non è finita come speravo e, nonostante l’intenso dolore fisico che ha causato, non ho rimpianti. Stare al cancelletto di partenza ieri è stata una sensazione incredibile che non dimenticherò mai. Sapere che ero lì con la possibilità di vincere è stata una vittoria in sé. Sapevo anche che gareggiare era un rischio. È sempre stato e sempre sarà uno sport incredibilmente pericoloso".

[[ge:kolumbus:liberoquotidiano:46278502]]