Milano-Cortina, Katherine sconvolta: "Ci sta provando", roba piccante in mensa

Aria frizzante al Villaggio olimpico di Predazzo, e non per le basse temperature della val di Fiemme. La 30enne canadese Katherine Stewart-Jones, molto attiva sui social durante le Olimpiadi invernali italiani come tutti i compagni di nazionale, pare aver avuto un incontro (molto) ravvicinato con un volontario del posto, in mensa. Il sospetto, rivelato dalla fondista nordamericana, è che l'italiano la stesse corteggiando.

"Okay - scrive Katherine sui social -, quindi sono in Italia alle Olimpiadi e ho una domanda. Non riesco a capire se un uomo sta flirtando o è solo italiano".

Quindi la Stewart-Jones snocciola qualche dettaglio più preciso: "Dunque ero alla mensa e sono andata a prendere una pizza da uno dei volontari. Lo chiameremo Pizza Man. E Pizza Man mi dice: 'Wow, i tuoi occhi sono così blu'. Allora io dico: 'Grazie, grazie'. E poi lui dice: 'Ti sei allenata per averli così o ci sei nata?'. Perché sono un'atleta, capito? Allenata... Comunque a quel punto io dico: 'No, sono lenti a contatto'".

Non è dato sapere se al primo approccio ne abbia fatto seguito un secondo, anche se la reazione della canadese sembra aver gelato qualsiasi speranza del (presunto) spasimante.

C'è da dire che il volontario avrà ancora qualche giorno per tentare il colpaccio: la Stewart-Jones (ai suoi secondi Giochi dopo quelli di Pechino 2022) ha già gareggiato nello skiathlon, arrivando 45esima, e nei prossimi giorni si cimenterà in altre prove olimpiche.

Nel frattempo, si gode l'esperienza italiana dentro e fuori dal villaggio, come le altre canadesi stupite dal menu mediterraneo in mensa e dalla presenza dei bidet in bagno.