Libero logo
Milano-Cortina
Andrea Pucci
Referendum Giustizia
Hub Energia

Milano-Cortina, Katherine sconvolta: "Ci sta provando", roba piccante in mensa

martedì 10 febbraio 2026
Milano-Cortina, Katherine sconvolta: "Ci sta provando", roba piccante in mensa

2' di lettura

Aria frizzante al Villaggio olimpico di Predazzo, e non per le basse temperature della val di Fiemme. La 30enne canadese Katherine Stewart-Jones, molto attiva sui social durante le Olimpiadi invernali italiani come tutti i compagni di nazionale, pare aver avuto un incontro (molto) ravvicinato con un volontario del posto, in mensa. Il sospetto, rivelato dalla fondista nordamericana, è che l'italiano la stesse corteggiando. 

"Okay - scrive Katherine sui social -, quindi sono in Italia alle Olimpiadi e ho una domanda. Non riesco a capire se un uomo sta flirtando o è solo italiano".

Quindi la Stewart-Jones snocciola qualche dettaglio più preciso: "Dunque ero alla mensa e sono andata a prendere una pizza da uno dei volontari. Lo chiameremo Pizza Man. E Pizza Man mi dice: 'Wow, i tuoi occhi sono così blu'. Allora io dico: 'Grazie, grazie'. E poi lui dice: 'Ti sei allenata per averli così o ci sei nata?'. Perché sono un'atleta, capito? Allenata... Comunque a quel punto io dico: 'No, sono lenti a contatto'". 

Non è dato sapere se al primo approccio ne abbia fatto seguito un secondo, anche se la reazione della canadese sembra aver gelato qualsiasi speranza del (presunto) spasimante

C'è da dire che il volontario avrà ancora qualche giorno per tentare il colpaccio: la Stewart-Jones (ai suoi secondi Giochi dopo quelli di Pechino 2022) ha già gareggiato nello skiathlon, arrivando 45esima, e nei prossimi giorni si cimenterà in altre prove olimpiche. 

Nel frattempo, si gode l'esperienza italiana dentro e fuori dal villaggio, come le altre canadesi stupite dal menu mediterraneo in mensa e dalla presenza dei bidet in bagno.

tag
milano cortina
predazzo
val di fiemme
katherine stewart jones

Il dettaglio da impazzire Milano-Cortina, oro di Arianna Fontana? "100 dollari al giudice": questa foto è un caso

Tele...raccomando Giovani incollati ai Giochi in tv

Cipollino e piangina Milano-Cortina, altro che Ghali: l'unico censurato è stato Massimo Boldi

ti potrebbero interessare

Juventus-Lazio, gli audio-choc a Open Var: rigore, esplode lo scandalo

Juventus-Lazio, gli audio-choc a Open Var: rigore, esplode lo scandalo

Redazione
Jannik Sinner fa tremare il mondo del tennis: "Mi manca quell'adrenalina"

Jannik Sinner fa tremare il mondo del tennis: "Mi manca quell'adrenalina"

Redazione
Jannik Sinner, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi. E il Pd impazzisce...

Jannik Sinner, colpaccio di Pier Silvio Berlusconi. E il Pd impazzisce...

Redazione
Milano-Cortina, oro di Arianna Fontana? "100 dollari al giudice": questa foto è un caso

Milano-Cortina, oro di Arianna Fontana? "100 dollari al giudice": questa foto è un caso