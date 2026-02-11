Milano-Cortina, Dominik Paris: la rovinosa bestemmia dopo la caduta

Parisi furioso con sé stesso e anche con il destino. L'atleta, dopo la caduta, si è lasciato sfuggire una bestemmia: " Porco *** ", intercettata dai microfoni della Rai. I telecronisti, però, non sembrano essersi accorti dell'imprecazione: " Non abbiamo sentito bene quello che ha detto".

Franjo von Allmen si è già preso la copertina dei Giochi di Milano Cortina. Lo sciatore svizzero vince a Bormio anche il SuperG ed è il terzo oro in altrettante gare olimpiche disputate, dopo quelli in libera e combinata. Delusione per gli azzurri, con Giovanni Franzoni lontano dal podio e Dominik Paris , sfortunato, uscito a poche porte dal via dopo che gli si è staccato uno sci .

"Si è sganciato lo sci e non si capisce come mai, non doveva aprirsi uno sci così. Peccato, oggi sono stato sfortunato e non ho potuto neanche dimostrare quello che sono capace di fare", ha spiegato ai microfoni di Rai Sport Paris uscito dopo poche porte nel superg. "La medaglia di bronzo è stata bella sì, ma comunque anche oggi volevo far vedere cosa sono capace di fare, secondo me c'era la possibilità ma bisogna sempre arrivare al traguardo per dire cosa sarebbe stato - conclude -. Questo per me era un buon tracciato".