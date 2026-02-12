Federica Brignone, il dramma e la profezia della madre: 10 mesi fa...

Federica Brignone "è stesa su una barella, ha l’aria fra il confuso e il nervoso, le gambe sono coperte, la sinistra ingessata. Si percepisce la fretta dei medici chiamati a operarla. Con un volo privato organizzato dalla Federazione, sono arrivati dalla Francia Andrea Panzeri e Gabriele Thiébat, che assisteranno lo specialista in ricostruzioni ossee, il professor Accetta (nome perfetto per chi deve operare gambe rotte!), mentre dell’anestesia si occuperà l’équipe del professor Zangrillo, che dal San Raffaele ha viaggiato in ambulanza con Federica".

Queste le parole, il ricordo di quel tragico incidente raccontato da Maria Rosa Quario, ex leggenda dello sci alpino femminile e, soprattutto madre di Federica Brignone, che oggi, giovedì 12 febbraio, ha conquistato un oro olimpico che è già leggenda. Dieci mesi dopo quell'infortunio terribile che poteva segnare la fine della sua carriera.

Il Fatto Quotidiano ha pubblicato un estratto del libro "Due vite. Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone", i pensieri di una madre sofferente, distrutta per la figlia in ospedale. "Fede dovrebbe farla finita con lo sci e con le gare. Ho fatto un bel puzzle. Era un disastro", affermava mamma Brignone.