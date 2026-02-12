Milano-Cortina, infinita Arianna Fontana! Altro argento, raggiunge il record di Mangiarotti

Una medaglia dolcissima per la padrona di casa, accolta dal boato del pubblico e spinta da un tifo genuino. Chiude seconda in 42''294 alle spalle di Zandra Velzeboer , l'olandese e super-favorita che in semifinale aveva centrato il nuovo record del mondo (in finale chiude in 41''609). Bronzo alla canadese Courtney Sarault . Ma l'impresa è quella di Arianna: 13esima medaglia alla sua sesta olimpiade. Semplicemente infinita.

Leggenda lo era già. Ora è anche infinita. Una infinita leggenda: Arianna Fontana , la regina dei pattini, conquista l' argento nella finale dei 500 metri dello short-track alle olimpiadi di Milano-Cortina . Un'altra medaglia dopo il trionfo nella staffetta mista: la Fontana sale così a 13 medaglie olimpiche e pareggia il record di sempre detenuto da Edoardo Mangiarotti . Un record che ora, Arianna, mette nel mirino e spera di battere prima della fine dei giochi.

Un argento che arriva nel giorno della polemica mossa da Pietro Sighel, il pattinatore con cui Arianna ha vinto l'oro in staffetta giusto pochi giorni fa. "Arianna Fontana? Ma chi la conosce", ha attaccato, picchiando durissimo. "Da otto anni si allena all’estero, è una sua scelta. Di sicuro con lei non siamo una squadra, se non per i due minuti e mezzo in pista. Quelle davvero brave sono le nostre ragazze, che hanno saputo fare squadra e crescere anche senza di lei", ha concluso Sighel. Un attacco frontale che, però, evapora di fronte all'ultima impresa di Arianna Fontana. Una leggenda sui pattini. Una leggenda in carne e ossa.