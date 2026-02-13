Milano-Cortina, Arianna Fontana fulmina Sighel: "Se merita...", esplode la Nazionale

"Sighel? Casco dal pero. Andrò a leggermi l'intervista e poi se merita una risposta, risponderò". Così una soddisfatta Arianna Fontana commenta la vittoria della medaglia d'argento nei 500 metri di short track ai Giochi Invernali di Milano-Cortina. La mente è alla gara che l'ha consegnata alla storia dello sport italiano come l'atleta più medagliata delle Olimpiadi estive e invernali alla pari del mito-Mangiarotti, ma il cuore forse è alle parole, durissime, del compagno di staffetta Pietro Sighel a Repubblica, qualche ora prima.
"Ma chi la conosce, Arianna Fontana? Da otto anni si allena all'estero, ha scelto così. Di sicuro, con lei non siamo una squadra, a parte i due minuti e mezzo in pista. Brave le nostre ragazze che sono cresciute senza di lei", le dichiarazioni di Sighel che giovedì sera è stato squalificato ne quarti di finale dei 1.000 metri, non senza polemiche. "Sono deluso, ma rilassato. Non sono contento della penalità, perché Michal (Niewinski, l'atleta polacco, ndr) mi ha detto a fine gara di non aver sentito il contatto con il corpo, ma solo con la lama. In questi casi si verifica solo un avanzamento per l'atleta".
"Sentivo di essere in vantaggio ed era così, ma dal video non sembra. I giudici hanno visto un contatto nel video, quindi è così. Non c'è nulla da aggiungere. Ovviamente mi dispiace, non sono venuto alle Olimpiadi per uscire ai quarti di finale con una penalità discutibile, ancora una volta. Ma le cose non si possono cambiare, quindi devo guardare avanti. Se ci penso troppo non mi fa bene, quindi è così. Amen".
Per la Fontana, dunque, una piccola rivincita sul campo in una storia, brutta, che va avanti da anni. Trasferitasi da tempo negli Stati Uniti insieme al marito-allenatore Anthony Lobello (l'unico insieme all'osteopata Alekos Zugnoni a festeggiarla sotto al podio) quattro anni fa accusò due compagni di squadra (poi assolti dal Tribunale della Fisg) di aver tentato di farla cadere in allenamento. "Una storia che è finita come doveva finire, anzi che non doveva nemmeno cominciare: i due ragazzi sono stati assolti per non avere commesso il fatto", puntualizza nell'intervista concessa a Repubblica Sighel, che se l'è legata al dito.