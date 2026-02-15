Inter-Juve, clamoroso: dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribuna

Oltre il danno la beffa. La Juventus ha perso 3 a 2 contro l'Inter a San Siro. Ma più che il risultato, a fare scalpore è stato l'arbitraggio di Gianluca La Penna. Dopo la metà del primo tempo, l'arbitro si è fatto ingannare da una simulazione evidente di Alessandro Bastoni. Così ha estratto il secondo giallo a Pierre Kalulu e ha lasciato la Vecchia Signora in inferiorità numerica per tutta la restante parte del match. Subito dopo, il gesto antisportivo del difensore nerazzurro che, consapevole della "bravata" sportiva, ha anche esultato in faccia al terzino bianconero.

I dirigenti della Juventus, dopo la fine del primo tempo, sono scesi nel tunnel a bordo campo per protestare contro La Penna. Rabbia, frustrazione e accusa, con Damien Comolli - l'ad della Vecchia Signora - che è stato portato via a forza da Luciano Spalletti. Giorgio Chiellini, dal canto suo, è riuscito a parlare direttamente con l'arbitro. Ed è probabile che i tre riceveranno dei provvedimenti dopo il loro sfogo.