Libero logo
Milano-Cortina
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Inter-Juve, clamoroso: dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribuna

di
Libero logo
domenica 15 febbraio 2026
Inter-Juve, clamoroso: dirigenti bianconeri aggrediti dai tifosi in tribuna

2' di lettura

Oltre il danno la beffa. La Juventus ha perso 3 a 2 contro l'Inter a San Siro. Ma più che il risultato, a fare scalpore è stato l'arbitraggio di Gianluca La Penna. Dopo la metà del primo tempo, l'arbitro si è fatto ingannare da una simulazione evidente di Alessandro Bastoni. Così ha estratto il secondo giallo a Pierre Kalulu e ha lasciato la Vecchia Signora in inferiorità numerica per tutta la restante parte del match. Subito dopo, il gesto antisportivo del difensore nerazzurro che, consapevole della "bravata" sportiva, ha anche esultato in faccia al terzino bianconero.

I dirigenti della Juventus, dopo la fine del primo tempo, sono scesi nel tunnel a bordo campo per protestare contro La Penna. Rabbia, frustrazione e accusa, con Damien Comolli - l'ad della Vecchia Signora - che è stato portato via a forza da Luciano Spalletti. Giorgio Chiellini, dal canto suo, è riuscito a parlare direttamente con l'arbitro. Ed è probabile che i tre riceveranno dei provvedimenti dopo il loro sfogo.

Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"

Il caso dell'espulsione di Kalulu in Inter-Juventus è troppo grave per attendere l'analisi post-weekend: ...

Alla fine l'Inter è riuscita a vincere la partita grazie a un gol di Piotr Zielinsky che ha trovato ancora una volta impreparato Michele Di Gregorio. Grandi festeggiamenti sugli spalti, forse un po' esagerati. In tribuna d'onore, i tifosi interisti hanno assaltato la dirigenza bianconera con insulti e minacce esplicite. Insomma, non proprio un bello spot per il nostro calcio. 


 

tag
inter
juventus

A gamba tesa Inter-Juve, l'urlo di Collovati gela lo studio: "Si deve dimettere!"

Ondata di polemiche Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"

Nuovo round Inter-Juventus, un caso internazionale in tv: "Chi è stato il miglior giocatore nerazzurro"

ti potrebbero interessare

Milano-Cortina, trionfo azzurro: l'Italia a 22 medaglia infrange tutti i record

Milano-Cortina, trionfo azzurro: l'Italia a 22 medaglia infrange tutti i record

Redazione
Milano-Cortina, Oro per la Brignone nel gigante: le avversarie si inchinano

Milano-Cortina, Oro per la Brignone nel gigante: le avversarie si inchinano

Inter-Juve, l'urlo di Collovati gela lo studio: "Si deve dimettere!"

Inter-Juve, l'urlo di Collovati gela lo studio: "Si deve dimettere!"

Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"

Inter-Juventus, Rocchi rompe il silenzio sul caso Bastoni: "Ci vogliono fregare"