Paolo Bertolucci, un pesante messaggio a Jannik Sinner: "Visto cosa hai combinato?"

venerdì 20 febbraio 2026
Paolo Bertolucci, un pesante messaggio a Jannik Sinner: "Visto cosa hai combinato?"

"Caro Jannik Sinner". Dopo la brutta sconfitta a Doha, Paolo Bertolucci si è rivolto direttamente al numero due al mondo. Per rimproverarlo? Macché, tutto il contrario. La leggenda azzurro sta infatti difendendo il suo beniamino dagli attacchi via social. Tantissimi utenti infatti credono che questo brutto periodo dell'altoatesino sia dovuto alla sua vita extra campo, fatta di spot pubblicitari e di amori turbolenti. Questi fattori, combinati al calo fisico, inciderebbero sulle sue prestazioni sul campo. A scapito di Carlos Alcaraz, che invece continua a dominare gli avversari.

"Caro Jannik Sinner - ha scritto Paolo Bertolucci su X - hai visto cosa hai combinato? Vincendo spesso li hai abituati male!". Ma non si è fatta attendere la replica degli utenti: "Ora non si può più dire 'bah' che è lesa maestà. Bene". "Criticare da migliaia di km di distanza senza conoscere a fondo la materia non è lesa maestà. É semplicemente 'presunzione'", ha insistito la leggenda azzurra.

Più diretto, invece, il primo tweet dell'ex tennista italiano: "Sinner è innamorato, deve rivedere la preparazione, cambiare il team, ritrovare la cattiveria, cambiare gioco, lavorare solo sul suo tennis, limitare le pubblicità, accettare la superiorità di Alcaraz e rivedere la programmazione. Serve presunzione per processare il n 2 ATP".

