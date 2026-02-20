Juventus, chiesta la "grazia" per Kalulu: la mossa della società

Inter-Juventus non finisce mai. O meglio, le sue conseguenze continuano a farsi sentire. Nel big match di San Siro, l'arbitro Federico La Penna - che è stato fermato per una sola giornata - ne ha combinate di tutti i colori. Il caso più grave ha riguardato l'espulsione di Pierre Kalulu. Alessandro Bastoni, infatti, ha simulato un contatto inesistente lasciandosi cadere e procurandosi così il secondo giallo del francese che è valso la superiorità numerica per circa 50 minuti. Un'eternità in termini sportivi. Ne è scaturito un caos mediatico, con i dirigenti bianconeri che si sono fatti sentire prima in televisione e poi direttamente durante l'assemblea della Lega Serie A.

Quindi, le conseguenze? Ebbene, sono stati inibiti Damien Comolli e Giorgio Chiellini. Ma non solo. Anche Pierre Kalulu è stato fermato per un turno. E nel referto dell'arbitro viene spiegato che lo stop è dovuto al comportamento scorretto in campo. Il suo, non quello di Bastoni.