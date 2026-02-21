Milano-Cortina, niente podio per Lollobrigida: quarta nella mass start

Francesca Lollobrigida è quarta nella mass start di pattinaggio velocità ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. Oro all'olandese Marijke Groenewoud, argento alla canadese Ivanie Blondin, bronzo alla statunitense Mia Manganello. Dopo i due ori già vinti nel corso di queste Olimpiadi, quindi, sfugge il tris. L'azzurra, nonostante l'accelerazione nella volata finale, non è riuscita a conquistare il podio e a difendere il bronzo conquistato quattro anni fa a Pechino.

La Lollobrigida era una delle favorite anche per via del secondo posto in semifinale. All'inizio della gara è apparsa molto guardinga, non partecipando a nessuno degli sprint intermedi, poi si è lanciata insieme alle rivali nella battaglia per l'oro. Purtroppo, però, non è riuscita a recuperare il gap con le medaglie e ha chiuso così in quarta posizione con dieci punti complessivi. Oro per l'Olanda, che fa il bis con la gara maschile e festeggia la vittoria di Marijke Groenewoud (60 punti), superando l'Italia e prendendosi la top-3 del medagliere. L'argento va alla canadese Ivanie Blondin (40 punti), bronzo per la statunitense Mia Manganello (20 punti). Restano dunque 30 le medaglie per l'Italia, che domani avrà un'ultima chance di andare a podio nel bob a quattro.