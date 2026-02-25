Libero logo
Rogoredo
Sanremo2026
Referendum Giustizia
Hub Energia

Jannik Sinner, Steve Johnson: "Se perde ancora...", il peggiore degli scenari

mercoledì 25 febbraio 2026
Jannik Sinner, Steve Johnson: "Se perde ancora...", il peggiore degli scenari

1' di lettura

La sconfitta contro Mensik ha confermato una tendenza negativa che sta accompagnando Jannik Sinner da inizio anno. Nonostante il numero due si dica tranquillo, il mondo del tennis non nasconde le proprie preoccupazioni. Almeno per quello che potrebbe essere il futuro. Tra questi c'è Steve Johnson. Intervistato da We Love Tennis, l'ex tennista esprime i propri dubbi: "Ad ora non c’è motivo di farsi prendere dal panico e da preoccuparsi ma se non vince almeno uno tra Indian Wells o Miami beh dovremo iniziare a farci delle domande. E dovremo farcele perché è molto bravo e si è guadagnato tutto ciò". 

Insomma, "se dovesse iniziare a perdere più spesso contro giocatori diversi da Carlos, sarebbe piuttosto sconcertante". Dubbi sono stati espressi anche da Greg Rusedski. "Lui ha perso dei match in due tornei di fila e questo è un evento raro - afferma l'ex giocatore e oggi tennista -. Non sono certo che lui stia perdendo forma o altro", ma "credo che un gruppo di altri giocatori si sta avvicinando e in fondo questo è quello che vogliono vedere gli appassionati". Parole che fanno pensare che il livello generale si stia alzando.

Jannik Sinner, Adriano Panatta spiana gli spagnoli: "Chi lo dice? Straparlate"

L’uscita anticipata di Sinner agli Open del Qatar ed il contemporaneo successo di Alcaraz allungano la forbice tra...

Lo stesso Sinner si era dispiaciuto per quanto accaduto agli Atp di Doha: "Ho fatto forse 2/3 scelte sbagliate, non sono stato lucidissimo ma può succedere. Sono un po’ dispiaciuto di come ho gestito alcuni momenti, ma può accadere. Sono tranquillo in questo momento, so quel che devo fare per ritornare". 

Jannik Sinner, il clamoroso messaggio nel cuore della notte

Jannik Sinner è tornato a farsi sentire, a sorpresa, nel cuore della notte. Nessun annuncio roboante né di...
tag
jannik sinner
steve johnson

Game, set. match Stan Wawrinka spegne chi attacca Jannik Sinner: "Davvero dura"

Campione Jannik Sinner, il clamoroso messaggio nel cuore della notte

Ora basta Jannik Sinner, Adriano Panatta spiana gli spagnoli: "Chi lo dice? Straparlate"

ti potrebbero interessare

Urbano Cairo: "Disponibile a vendere il Torino ma da un anno nessuna offerta"

Urbano Cairo: "Disponibile a vendere il Torino ma da un anno nessuna offerta"

Inter-Bodo, voci-choc su Chivu: "Il nuovo mister nerazzurro"

Inter-Bodo, voci-choc su Chivu: "Il nuovo mister nerazzurro"

Redazione
Inter-Bodo, Boban e un pesantissimo sospetto: "Era chiarissimo..."

Inter-Bodo, Boban e un pesantissimo sospetto: "Era chiarissimo..."

Roberto Tortora
Inter-Bodo, Fabio Capello massacra Chivu: "Ti danno una spintarella e..."

Inter-Bodo, Fabio Capello massacra Chivu: "Ti danno una spintarella e..."

Redazione