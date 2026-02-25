Jannik Sinner, Steve Johnson: "Se perde ancora...", il peggiore degli scenari

La sconfitta contro Mensik ha confermato una tendenza negativa che sta accompagnando Jannik Sinner da inizio anno. Nonostante il numero due si dica tranquillo, il mondo del tennis non nasconde le proprie preoccupazioni. Almeno per quello che potrebbe essere il futuro. Tra questi c'è Steve Johnson. Intervistato da We Love Tennis, l'ex tennista esprime i propri dubbi: "Ad ora non c’è motivo di farsi prendere dal panico e da preoccuparsi ma se non vince almeno uno tra Indian Wells o Miami beh dovremo iniziare a farci delle domande. E dovremo farcele perché è molto bravo e si è guadagnato tutto ciò".

Insomma, "se dovesse iniziare a perdere più spesso contro giocatori diversi da Carlos, sarebbe piuttosto sconcertante". Dubbi sono stati espressi anche da Greg Rusedski. "Lui ha perso dei match in due tornei di fila e questo è un evento raro - afferma l'ex giocatore e oggi tennista -. Non sono certo che lui stia perdendo forma o altro", ma "credo che un gruppo di altri giocatori si sta avvicinando e in fondo questo è quello che vogliono vedere gli appassionati". Parole che fanno pensare che il livello generale si stia alzando.