Juve-Galatasaray, la bordata di Chiellini: "Per fortuna non ero Kelly"

La Juventus accarezza l’impresa, rimonta in dieci uomini e trascina una sfida quasi impossibile ai supplementari, prima di arrendersi al Galatasaray. Dopo il pesante 5-2 dell’andata in Turchia, il playoff di Champions sembrava segnato. Invece i bianconeri hanno approcciato la gara con coraggio, trovando il vantaggio nel finale di primo tempo e riaccendendo lo Stadium. Dopo il 3-0 dei tempi regolamentari, si è andati all’extra time prima che Victor Osimhen e Bans Yilmaz chiudessero i conti in favore dei turchi.

Per Madama l’episodio chiave che ha pesato a sfavore è stata l’espulsione di Kelly. In campo l’arbitro aveva estratto il secondo giallo per una tacchettata sulla caviglia dello stesso Baris Yilmaz, giudicata probabilmente involontaria. Dopo il richiamo al Var, però, la decisione è cambiata: niente doppia ammonizione, ma rosso diretto. Una scelta che ha scatenato proteste furiose in panchina e sugli spalti.