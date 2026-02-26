Jannik Sinner, la clamorosa profezia: "Come chiuderà la carriera"

Chi meglio di Rick Macci, il mentore delle leggendarie sorelle Williams, può fotografare il momento difficile di Jannik Sinner. Il coach si è lanciato in una previsione clamorosa sulla carriera di Jannik Sinner. Secondo lui, l'altoatesino chiudera con gli Slam in doppia cifra salendo così nell'olimpo del tennis. “Molti stanno lanciando schegge contro Sinner - ha spiegato su X -. Tutti dovrebbero fare un bel respiro profondo. Dire che non vincerà più nemmeno uno Slam è allo stesso tempo giusto e sbagliato. L’Italian Flamethrower be vincerà più di altri 12. Il razzo rosso ha carburante nel serbatoio e tanti titoli in programma".

"Sinner sta benissimo - ha proseguito Macci -. Ha perso contro il Joker e Mensik. Questo è il tennis. Nessuno resta imbattuto. Quando vincerà il prossimo torneo o uno Slam, tutti cambieranno narrativa dicendo che è tornato. La verità è che non se n’è mai andato. Major a doppia cifra che cuociono nel forno italiano con extra parmigiano".