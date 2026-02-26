Novak Djokovic, la rivelazione sul match contro Sinner: "Quella domanda lo ha toccato"

Difficile dimenticare il match giocatosi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Non a caso, a tornarci su è Patrick Mouratoglou, ex coach, tra le altre, di Serena Williams. A quasi 39 anni Nole ha battuto il numero due del mondo durante la semifinale degli Australian Open, eppure "ho sentito molte persone dire che se Djokovic dovesse vincere il suo 25° titolo del Grande Slam, dovrebbe ritirarsi - dice il coach francese -. Non lo credo neanche per un secondo. Quella domanda del giornalista a Melbourne lo ha toccato profondamente... Vedere Djokovic come qualcuno che insegue gli altri, invece di essere quello che tutti inseguono, tocca il suo ego. E quando tocchi l’ego di Novak, qualcosa si risveglia".

Insomma, insiste, "lo si è visto nella semifinale contro Sinner. Novak ha trovato un modo. Non perché fosse superiore dal punto di vista tennistico, ma perché nei punti importanti è tornato a essere Novak Djokovic. Quella partita è stata una risposta. Poi è arrivata la finale contro Alcaraz. Novak ha perso. E no, non è perché il suo livello di tennis sia finito".