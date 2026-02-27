Laila Hasanovic pazzesca a Milano: è rottura con Jannik Sinner?

Laila Hasanovic è sbarcata a Milano e i riflettori si sono subito accesi. La modella danese, legata da oltre un anno a Jannik Sinner, ha condiviso su Instagram alcuni scatti tra aeroporto e centro città, alimentando inevitabilmente le curiosità sul suo rapporto con il numero uno azzurro. Alla sfilata di Armani, intanto, era presente con un sexy abito composto da una giacca di lingerie grigio, abbinata con pantaloncini corti della stessa tinta.

Il tempismo non è passato inosservato. Nel capoluogo lombardo si è aperta la Fashion Week, appuntamento chiave per il mondo della moda, e la presenza di Laila può essere facilmente spiegata con impegni professionali. Tuttavia, nelle stesse ore Sinner è atteso in Italia prima della partenza per gli Stati Uniti, dove lo aspetta il Masters 1000 di Indian Wells. Un incastro di date che lascia aperta una finestra, seppur brevissima, per un possibile incontro.