Laila Hasanovic pazzesca a Milano: è rottura con Jannik Sinner?

Laila Hasanovic è sbarcata a Milano e i riflettori si sono subito accesi. La modella danese, legata da oltre un anno a Jannik Sinner, ha condiviso su Instagram alcuni scatti tra aeroporto e centro città, alimentando inevitabilmente le curiosità sul suo rapporto con il numero uno azzurro. Alla sfilata di Armani, intanto, era presente con un sexy abito composto da una giacca di lingerie grigio, abbinata con pantaloncini corti della stessa tinta.
Il tempismo non è passato inosservato. Nel capoluogo lombardo si è aperta la Fashion Week, appuntamento chiave per il mondo della moda, e la presenza di Laila può essere facilmente spiegata con impegni professionali. Tuttavia, nelle stesse ore Sinner è atteso in Italia prima della partenza per gli Stati Uniti, dove lo aspetta il Masters 1000 di Indian Wells. Un incastro di date che lascia aperta una finestra, seppur brevissima, per un possibile incontro.
Jannik Sinner, la clamorosa profezia: "Come chiuderà la carriera"Chi meglio di Rick Macci, il mentore delle leggendarie sorelle Williams, può fotografare il momento difficile di ...
Negli ultimi mesi si sono moltiplicate le voci su una presunta fase delicata nella relazione. Nessuna conferma ufficiale, ma la distanza geografica e gli impegni continui non aiutano. Da una parte il calendario fitto del circuito internazionale, dall’altra sfilate, shooting e campagne pubblicitarie in giro per l’Europa. Due carriere lanciate a velocità massima che raramente trovano punti di contatto.
Novak Djokovic, la rivelazione sul match contro Sinner: "Quella domanda lo ha toccato"Difficile dimenticare il match giocatosi tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. Non a caso, a tornarci su è Patrick ...
L’ultima apparizione insieme risale a inizio febbraio, quando Hasanovic aveva raggiunto Sinner a Doha durante il torneo in Qatar. Un segnale di compattezza che sembrava allontanare i rumor. Da allora, però, nessuna immagine di coppia e social che raccontano quotidianità separate. L’arrivo a Milano può avere molte chiavi di lettura: semplice coincidenza legata alla moda o tentativo di ritagliarsi qualche ora insieme prima di nuove trasferte. Di certo, qualunque sia la realtà, difficilmente saranno i diretti interessati a chiarirla.