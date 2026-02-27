Libero logo
Federica Brignone, attacco al fidanzato: "La madre passa ore al freddo a vendere cianfrusaglie"

di
venerdì 27 febbraio 2026
1' di lettura

"Abbiamo visto e facciamo tanti auguri al nostro Abdu per il fidanzamento con la sciatrice Federica Brignone. Certo che se si ricordasse della mamma che, poverina, non spiccica una parola d’italiano, si trascina a fatica fino a qui ogni mattina e rimane per ore al freddo per vendere le sue cianfrusaglie, ci farebbe anche una bella figura".

Emergono nuovi dettagli sul nuovo misterioso fidanzato di Federica Brgnone. Abdu James Mbaye non vive con i genitori da ormai 10 anni. Ora è diventato famoso: vive a Milano e fa il fotomodello. "Da quando Federica Brignone, con due medaglie d’oro al collo, l’ha presentato come suo fidanzato, lo vorranno tutti e guadagnerà ancora di più", si legge su Oggi. Il giovanotto ha fatto strada. E, forse, si è dimenticato delle sue origini. Sua mamma lavora come venditrice ambulante, suo padre è il cuoco di una mensa

Il ragazzo è originario di Bellaria - in provincia di Rimini -, dove sono presenti palazzoni residenziali, palestre scolastiche, spiaggia e ferrovia. Abdu ci è arrivato nel 2004 quando aveva solo 14 anni. È partito dal Senegal col fratello più piccolo e insieme si sono ricongiunti col padre Touba, cuoco da vent’anni alla clinica Sol et Salus di Torre Pedrera.

