Jannik Sinner, "come voglio finire la carriera": una rivelazione spiazzante

Jannik Sinner vince ancora. A Indian Wells il giocatore numero due al mondo è tornato a dimostrare di che pasta è fatto dopo due piccoli intoppi. E proprio parlando di motivazioni, l'altoatesino spiega: "Ho avuto la possibilità di osservare i Big 3 in allenamento cercando di prendere piccoli dettagli da ognuno di loro e faccio lo stesso con Carlos, se vedo qualcosa che fa alla grande, mi dico, ‘perché non dovrei provarlo?’. Lo stesso con Novak, con tutti".

E ancora: "Ho visto Sascha [Zverev] giocare molto più aggressivo, per esempio, tutti cercano di migliorare e, se rimani fermo, ti raggiungono. Devi essere onesto con te stesso, non sei il miglior giocatore del mondo e capire che c’è sempre spazio per migliorare. Che è quello che cerco di fare. Voglio finire la carriera dicendo che ho massimizzato il mio potenziale". Bella l’ultima frase, ma aver visto Sascha molto più aggressivo è al livello di cose che voi umani non potreste immaginarvi".